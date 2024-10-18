путін відмовився від візиту на саміт G20 у Бразилії
Київ • УНН
Президент рф пояснив відмову можливим зривом роботи саміту через ордер МКС. Він звинуватив Захід у спробах політизувати G20.
Президент росії володимир путін відмовився від візиту до Бразилії на саміт країн G20. Заяву путіна наводить низка російських ЗМІ, передає УНН.
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Сам російський президент пояснив це тим, що його візит міг би зірвати роботу саміту, зокрема через ордер Міжнародного кримінального суду.
Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього саміту (йдеться про зустріч G20 - ред.)? Ми ж чудово все розуміємо, що навіть якщо виключити це МКС, усі розмови будуть лише про це
Окрім того, він звинуватив Захід, що той нібито намагається політизувати G20 як організацію.
Нагадаємо
Генеральний прокурор України Андрій Костін закликав Бразилію виконати ордер на арешт путіна, якщо той відвідає саміт G20. Генпрокурор наголосив на важливості притягнення путіна до відповідальності за воєнні злочини.