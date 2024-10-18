путин отказался от визита на саммит G20 в Бразилии

Президент россии владимир путин отказался от визита в Бразилию на саммит стран G20. Заявление путина приводит ряд российских СМИ, передает УНН.

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Сам российский президент объяснил это тем, что его визит мог бы сорвать работу саммита, в частности из-за ордера Международного уголовного суда.

Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого саммита (речь идет о встрече G20 - ред.)? Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить это МКС, все разговоры будут только об этом - заявил путин.

Кроме того, он обвинил Запад, что тот якобы пытается политизировать G20 как организацию.

Напомним,

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.