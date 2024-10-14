Україна закликала Бразилію заарештувати путіна, якщо він з'явиться на саміт G20

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив про інформацію, яка вказує на те, що російський президент володимир путін може взяти участь у саміті G20 у Бразилії наступного місяця, і закликав владу країни виконати ордер на його арешт, якщо він з'явиться, про що заявив в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив агентству Reuters в інтерв'ю, що "міжнародній спільноті важливо об'єднатися та притягнути путіна до відповідальності".

У зв'язку з "інформацією про те, що путін може відвідати саміт G20 у Бразилії, я хотів би повторити, що бразильська влада як держава-учасниця Римського статуту зобов'язана заарештувати його, якщо він наважиться відвідати країну", сказав Костін.

Я щиро сподіваюся, що Бразилія заарештує його, підтвердивши свій статус демократії та правової держави - зазначив Генпрокурор.

Якщо цього не зробити, існує ризик створення прецеденту, за якого обвинувачені у злочинах лідери зможуть мандрувати безкарно, сказав він.

На запитання про те, чи було ухвалено рішення про те, чи візьме путін участь у зустрічі 20 провідних економік світу, прессекретар кремля дмитро пєсков заявив журналістам у понеділок: "Ні. Коли рішення буде ухвалено, ми вам повідомимо".

Бразилія надіслала путіну стандартне запрошення на зустрічі G20 18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро, але не отримала жодних вказівок на те, що він планує бути присутнім, за словами двох офіційних осіб бразильського уряду.

Прокуратура МКС відмовилася від коментарів.

Представник суду повторив, що покладається на держави-учасниці та інших партнерів для виконання своїх рішень, включаючи ордери на арешт. Держави-члени зобов'язані співпрацювати відповідно до установчого договору суду, заявив представник суду Фаді Ель Абдалла.

Доповнення

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на арешт путіна у березні 2023 року, приблизно через рік після повномасштабного вторгнення росії в Україну, звинувативши його у воєнному злочині депортації дітей.

Попри ордер МКС, путін у вересні вирушив з офіційним державним візитом до Монголії, чия нездатність заарештувати його була розкритикована Україною як удар по міжнародному правосуддю.

Однак минулого року путін не був присутній на зустрічі країн БРІКС у Південній Африці та був онлайн.

МКС, до складу якого входять 124 держави-члени, було створено у 2002 році для судового переслідування за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноциду та злочин агресії у тих випадках, коли держави-члени не бажають або не можуть робити це самостійно.