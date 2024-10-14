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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала Бразилию арестовать путина, если он появится на саммит G20

Украина призвала Бразилию арестовать путина, если он появится на саммит G20

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 13:50  •  5673 просмотра

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Андрей Костин призвал Бразилию выполнить ордер на арест путина, если тот посетит саммит G20. Генпрокурор подчеркнул важность привлечения путина к ответственности за военные преступления.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил об информации, указывающей на то, что российский президент владимир путин может принять участие в саммите G20 в Бразилии в следующем месяце, и призвал власти страны исполнить ордер на его арест, если он появится, о чем заявил в интервью Reuters, пишет УНН.

Детали

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил агентству Reuters в интервью, что "международному сообществу важно объединиться и привлечь путина к ответственности".

В связи с "информацией о том, что путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он решится посетить страну", сказал Костин.

Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократии и правового государства

- отметил Генпрокурор.

Если этого не сделать, существует риск создания прецедента, при котором обвиняемые в преступлениях лидеры смогут путешествовать безнаказанно, сказал он.

На вопрос о том, было ли принято решение о том, примет ли путин участие во встрече 20 ведущих экономик мира, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил журналистам в понедельник: "Нет. Когда решение будет принято, мы вам сообщим".

Бразилия направила путину стандартное приглашение на встрече G20 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, но не получила никаких указаний на то, что он планирует присутствовать, по словам двух официальных лиц бразильского правительства.

Прокуратура МКС отказалась от комментариев.

Представитель суда повторил, что полагается на государства-участники и других партнеров для выполнения своих решений, включая ордера на арест. Государства-члены обязаны сотрудничать в соответствии с учредительным договором суда, заявил представитель суда Фади Эль Абдалла.

Дополнение

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест путина в марте 2023 года, примерно через год после полномасштабного вторжения россии в Украину, обвинив его в военном преступлении депортации детей.

Несмотря на ордер МУС, путин в сентябре отправился с официальным государственным визитом в Монголию, чья неспособность арестовать его была раскритикована Украиной как удар по международному правосудию.

Однако в прошлом году путин не присутствовал на встрече стран БРИКС в Южной Африке и был онлайн.

МУС, в состав которого входят 124 государства-члена, был создан в 2002 году для судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности, геноцида и преступление агрессии в тех случаях, когда государства-члены не желают или не могут делать это самостоятельно.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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