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ЄС планує відновити дискусії про санкції проти рф після головування Угорщини - Politico

Київ • УНН

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Країни ЄС прагнуть відновити обговорення санкцій проти росії в січні, коли Польща перебере головування від Угорщини. Планується посилити заходи щодо російського палива та усунути наявні лазівки в санкційному режимі.

ЄС планує відновити дискусії про санкції проти рф після головування Угорщини - Politico

Країни Європейського Союзу прагнуть відновити обговорення санкцій проти росії в січні, коли Польща перебере головування у Раді ЄС від Угорщини, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Країни ЄС прагнуть відновити дискусії у січні про те, як ударити по економіці росії. Причина: саме тоді Угорщина - найближчий союзник москви в ЄС - мусить відмовитись від контролю над політичними дискусіями, і нова команда керівників ЄС повністю готова буде просунути це питання вперед", - пише видання.

Як зазначається, Польща, зазвичай один із найзатятіших прихильників України, візьме на себе кермо влади від Угорщини, перебираючи на себе головування в ЄС. "І Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє шестимісячне лідерство, щоб посилити заходи щодо російського палива, що надходить на континент, що залишається критично важливим джерелом доходів кремля", - вказує видання.

"Імпорт російських енергоносіїв (зростає), - заявив раніше цього тижня на зустрічі міністрів у Люксембурзі міністр клімату та довкілля Польщі Кшиштоф Болеста. - Це поганий знак. Нам треба із цим розібратися".

ЄС уже запровадив обмеження на російську нафту та значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але є безліч відомих лазівок, які використовує москва, а також зростаючий тіньовий флот танкерів, що важко відслідковуються, які все ще продають російське викопне паливо по всьому світу.

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За словами дипломатів та офіційних осіб, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використав головування своєї країни, щоб фактично зупинити переговори щодо санкцій. Тепер держави-члени розраховують на Польщу, щоб пожвавити гострі питання, що стоять на порядку денному.

"В Україні настає сувора зима, але також настає кінець катастрофічного угорського головування", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС.

"Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування з боку Угорщини, буде вирішено з необхідною терміновістю, - додав дипломат. - Безперечно, свіжий подих повітря очікуваний з нетерпінням".

Другий дипломат сказав, що зростає розуміння того, що фокус обмежень потребує уточнення. "Нам треба визнати, що режим санкцій не працює так, як має, - є проблеми зі скрапленим природним газом (СПГ), є проблеми з нафтою, є проблеми з певними товарами", - сказав дипломат.

Однак для того, щоб новий пакет зрушив з мертвої точки, Європейська комісія, як зауважується, має спочатку запропонувати заходи 27 країнам-членам блоку.

"Передусім, нам потрібна пропозиція від Комісії, - сказав третій дипломат ЄС. - Ми не можемо звинувачувати Угорщину, якщо нам немає про що говорити".

Як зауважує видання, поляки зокреме хочуть використати своє головування, щоб домогтися більшої прозорості щодо того, скільки саме російського викопного палива надходить до ЄС - можливо навіть під хибними приводами.

Ініціатива має значну підтримку. Раніше цього тижня 10 країн - включаючи Францію, Чеську Республіку, Швецію, Фінляндію та три країни Балтії - опублікували спільне попередження про те, що в ЄС нещодавно спостерігалося "збільшення імпорту російського СПГ", але "ці постачальники природного газу наразі не ідентифіковані належним чином".

Документ, з яким ознайомилося видання, закликає до суворішої перевірки походження газу, що надходить до блоку, для забезпечення відстеження.

"Це пропозиція, яка, найімовірніше, потрапить на розгляд польському президентству у січні", - вказує видання.

При цьому зауважується, що будь-які нові санкції мають подолати опір Угорщини, навіть якщо Будапешт більше не спрямовуватиме переговори.

Україна висловила оптимізм щодо того, що Польща зможе відновити переговори щодо санкцій ЄС.

"Ми покладаємо великі надії на польське головування в Раді (ЄС), - заявив виданню український Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк. - Як сусідня країна, яка безпосередньо зазнає суворих реалій цієї війни, ми очікуємо, що Польща почне рішучі дії щодо санкцій".

На зустрічі європейських лідерів у четвер, на якій був присутній Президент України Володимир Зеленський, держави-члени підписали заяву, у якій зобов'язалися ще більше обмежити можливості росії вести війну, у тому числі шляхом додаткових санкцій.

Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти рф, які необхідні для розгортання 50 млрд доларів кредиту для України18.10.24, 13:09 • 17427 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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