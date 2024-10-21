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ЕС планирует возобновить дискуссии о санкциях против рф после председательства Венгрии - Politico

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 06:13  •  5300 просмотра

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Страны ЕС стремятся возобновить обсуждение санкций против россии в январе, когда Польша переберет председательство от Венгрии. Планируется ужесточить меры в отношении российского топлива и устранить имеющиеся лазейки в санкционном режиме.

Страны Европейского Союза стремятся возобновить обсуждение санкций против россии в январе, когда Польша переберет председательство в Совете ЕС от Венгрии, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Страны ЕС стремятся возобновить дискуссии в январе о том, как ударить по экономике россии. Причина: именно тогда Венгрия - ближайший союзник москвы в ЕС - должна отказаться от контроля над политическими дискуссиями, и новая команда руководителей ЕС полностью готова будет продвинуть этот вопрос вперед", - пишет издание.

Как отмечается, Польша, обычно один из самых ярых сторонников Украины, возьмет на себя бразды правления от Венгрии, перебирая на себя председательство в ЕС. "И Варшава уже дала понять, что хочет использовать свое шестимесячное лидерство, чтобы усилить меры в отношении российского топлива, поступающего на континент, что остается критически важным источником доходов кремля", - указывает издание.

"Импорт российских энергоносителей (растет), - заявил ранее на этой неделе на встрече министров в Люксембурге министр климата и окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста. - Это плохой знак. Нам надо с этим разобраться".

ЕС уже ввел ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Но есть множество известных лазеек, которые использует москва, а также растущий теневой флот танкеров, которые трудно отслеживаются, которые все еще продают российское ископаемое топливо по всему миру.

россия нарастила мощность теневого нефтяного флота на около 70% за год, несмотря на санкции Запада - FT14 октября 2024, 08:59 • 15764 просмотра

По словам дипломатов и официальных лиц, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использовал председательство своей страны, чтобы фактически остановить переговоры по санкциям. Теперь государства-члены рассчитывают на Польшу, чтобы оживить острые вопросы, стоящие на повестке дня.

"В Украине наступает суровая зима, но также наступает конец катастрофического венгерского председательства", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

"Мы надеемся, что все вопросы, которые стали заложниками неконструктивного блокирования со стороны Венгрии, будут решены с необходимой срочностью, - добавил дипломат. - Бесспорно, свежее дыхание воздуха ожидается с нетерпением".

Второй дипломат сказал, что растет понимание того, что фокус ограничений требует уточнения. "Нам надо признать, что режим санкций не работает так, как должен, - есть проблемы со сжиженным природным газом (СПГ), есть проблемы с нефтью, есть проблемы с определенными товарами", - сказал дипломат.

Однако для того, чтобы новый пакет сдвинулся с мертвой точки, Европейская комиссия, как отмечается, должна сначала предложить меры 27 странам-членам блока.

"Прежде всего, нам нужно предложение от Комиссии, - сказал третий дипломат ЕС. - Мы не можем обвинять Венгрию, если нам не о чем говорить".

Как отмечает издание, поляки в частности хотят использовать свое председательство, чтобы добиться большей прозрачности относительно того, сколько именно российского ископаемого топлива поступает в ЕС - возможно даже под ложными предлогами.

Инициатива имеет значительную поддержку. Ранее на этой неделе 10 стран - включая Францию, Чешскую Республику, Швецию, Финляндию и три страны Балтии - опубликовали совместное предупреждение о том, что в ЕС недавно наблюдалось "увеличение импорта российского СПГ", но "эти поставщики природного газа пока не идентифицированы должным образом".

Документ, с которым ознакомилось издание, призывает к более строгой проверке происхождения газа, поступающего в блок, для обеспечения отслеживания.

"Это предложение, которое, скорее всего, попадет на рассмотрение польскому президентству в январе", - указывает издание.

При этом отмечается, что любые новые санкции должны преодолеть сопротивление Венгрии, даже если Будапешт больше не будет направлять переговоры.

Украина выразила оптимизм относительно того, что Польша сможет возобновить переговоры по санкциям ЕС.

"Мы возлагаем большие надежды на польское председательство в Совете (ЕС), - заявил изданию украинский Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. - Как соседняя страна, которая непосредственно испытывает суровые реалии этой войны, мы ожидаем, что Польша начнет решительные действия по санкциям".

На встрече европейских лидеров в четверг, на которой присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, государства-члены подписали заявление, в котором обязались еще больше ограничить возможности россии вести войну, в том числе путем дополнительных санкций.

Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против РФ, которые необходимы для развертывания 50 млрд долларов кредита для Украины18 октября 2024, 10:09 • 16307 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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