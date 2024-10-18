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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против РФ, которые необходимы для развертывания 50 млрд долларов кредита для Украины

Орбан снова заблокировал усилия ЕС по санкциям против РФ, которые необходимы для развертывания 50 млрд долларов кредита для Украины

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 10:09  •  1626 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан снова заблокировал санкции ЕС против РФ, необходимые для предоставления Украине 50 млрд долларов. Он откладывает решение до выборов в США, надеясь на победу Трампа.

Глава правительства Венгрии отказался сдвинуться с места во время саммита ЕС в Брюсселе, - по словам людей, знакомых с этим вопросом, Виктор Орбан таким образом выполняет свои обещания отложить решение до результатов выборов в США.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии очевидно заставляет ЕС ждать результатов выборов в США, в контексте возможного избрания президентом Дональда Трампа, для решения вопроса предоставления Украине 50 миллиардов долларов, обеспеченных активами рф, которые находятся под санкциями.

Как пишет Bloomberg, Евросоюз столкнулся со знакомым препятствием, поскольку Орбан вновь отказался сдвинуть этот вопрос с места, придерживаясь своих обещаний отложить его до выборов в США.

Справка

Страны G-7 и ЕС обязались предоставить Украине 50 миллиардов долларов кредита до конца года. Поскольку Россия продвигается на поле битвы и приближается еще одна зима, наличные деньги крайне необходимы для удовлетворения некоторых ключевых потребностей Украины.

Глава правительства Венгрии Орбан является решительным сторонником кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Экс-президент критиковал некоторые вопросы относительно финансирования Украины со стороны США.

В то же время сейчас ЕС стремится скорректировать свои санкции, чтобы удовлетворить требования США по более стабильному режиму, - это позволило бы Вашингтону предоставить большую часть запланированного кредита Украине, подкрепленного доходами от замороженных активов российского центрального банка.

Напомним,

УНН передавал, что премьер Венгрии Орбан пытается сорвать предоставление $50 млрд кредита Украине, чтобы помочь Трампу в выборах. Он отказывается продлить санкции ЕС, блокируя участие США в финансировании.

Орбана «напугал» План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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