Орбана "налякав" План перемоги Зеленського - хоче переговорів з рф від імені ЄС
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Орбан назвав "лякаючим" План перемоги України. Він закликав лідерів Німеччини та Франції розпочати переговори з росією від імені ЄС для пошуку виходу з ситуації.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його "лякає" План перемоги, який представив президент Володимир Зеленський. Орбан зазначив, що хоче закликати канцлера Німеччини та президента Франції почати переговори з росіянами від імені всього Європейського Союзу, передає УНН.
"Президент Зеленський представив свій План перемоги. Те, що він окреслив учора в українському парламенті, більш ніж лякає", - написав Орбан перед самітом ЄС у Facebook.
Прем'єр Угорщини заявив, що він один із тих, хто закликає Європейський Союз змінити свою поточну стратегію.
Він стверджує, що Європейський Союз "вступив" у цю війну з погано організованою, погано реалізованою, погано прорахованою стратегією. Він закликає внести зміни.
Орбан вкотре повторив російський наратив про те, що потрібно перейти "від стратегії війни до стратегії миру. Нам потрібне припинення вогню та мирні переговори!"
"Я також закликаю сьогодні канцлера Німеччини та президента Франції якнайшвидше почати переговори з росіянами від імені всього Європейського Союзу, щоб ми могли знайти вихід із цієї ситуації", - заявив Орбан.
Додамо
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради, де він представляв План перемоги, віджартувавшись, що вони привіталися й це вже не погано.
Раніше
Президент Володимир Зеленський 16 жовтня оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.
Зокрема, Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.
Також План перемоги включає зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій росією території України й на території рф – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження. План включає запрошення України в НАТО.