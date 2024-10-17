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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Орбана "напугал" План победы Зеленского - хочет переговоров с рф от имени ЕС

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 15:59  •  8518 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан назвал "пугающим" План победы Украины. Он призвал лидеров Германии и Франции начать переговоры с россией от имени ЕС для поиска выхода из ситуации.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его "пугает" План победы, который представил президент Владимир Зеленский.  Орбан отметил, что хочет призвать канцлера Германии и президента Франции начать переговоры с россиянами от имени всего Европейского Союза, передает УНН.

"Президент Зеленский представил свой План победы. То, что он очертил вчера в украинском парламенте, более чем пугает", - написал Орбан перед саммитом ЕС в Facebook.  

Премьер Венгрии заявил, что он один из тех, кто призывает Европейский Союз изменить свою текущую стратегию. 

Он утверждает, что Европейский Союз "вступил" в эту войну с плохо организованной, плохо реализованной, плохо просчитанной стратегией. Он призывает внести изменения. 

Орбан в очередной раз повторил российский нарратив о том, что  нужно перейти "от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры!"

"Я также призываю сегодня канцлера Германии и президента Франции как можно быстрее начать переговоры с россиянами от имени всего Европейского Союза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации", - заявил Орбан. 

Добавим 

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета, где он представлял План победы, отшутившись, что они поздоровались и это уже не плохо.  

Ранее

Президент Владимир Зеленский 16 октября  обнародовал План победы из 5 пунктов и 3 секретных приложений. План включает геополитический, военный, экономический и безопасностный аспекты для завершения войны и обеспечения безопасности.

В частности, Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания. 

Также План победы включает снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной россией территории Украины и на территории рф - по объектам военной инфраструктуры - и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения.  План включает приглашение Украины в НАТО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан