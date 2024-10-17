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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ми привіталися: Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради

Київ • УНН

 • 10472 перегляди

Президент України прокоментував зустріч з прем'єром Угорщини на засіданні Європейської ради. Зеленський представив План перемоги, який підтримала більшість виступаючих.

Ми привіталися: Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради

Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради, де він представляв План перемоги, віджартувавшись, що вони привіталися й це вже не погано. Про це він сказав під час пресконференції передає УНН.

Щодо Віктора Орбана…Я його бачив серед всіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже не погано

- сказав Зеленський. 

Доповнення

Politico повідомляло, що Орбан консолідує ультраправих у ЄС, загрожуючи єдності щодо України. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.

На першому Саміті ЄС – Рада держав Затоки підтримали територіальну цілісність України17.10.24, 15:07 • 10345 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Європейська Рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
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Віктор Орбан
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