Ми привіталися: Зеленський про зустріч з Орбаном на засіданні Євроради
Київ • УНН
Президент України прокоментував зустріч з прем'єром Угорщини на засіданні Європейської ради. Зеленський представив План перемоги, який підтримала більшість виступаючих.
Президент Володимир Зеленський прокоментував зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном на засіданні Європейської ради, де він представляв План перемоги, віджартувавшись, що вони привіталися й це вже не погано. Про це він сказав під час пресконференції передає УНН.
Щодо Віктора Орбана…Я його бачив серед всіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже не погано
Доповнення
Politico повідомляло, що Орбан консолідує ультраправих у ЄС, загрожуючи єдності щодо України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що 18 членів Європейського Союзу коментували План перемоги. В нього була закрита частина розмови з союзниками й після більшість тих хто виступав були повністю на боці підтримки Плану.
На першому Саміті ЄС – Рада держав Затоки підтримали територіальну цілісність України17.10.24, 15:07 • 10345 переглядiв