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Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
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Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
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Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

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Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
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Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
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Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы поздоровались: Зеленский о встрече с Орбаном на заседании Евросовета на заседании Евросовета

Мы поздоровались: Зеленский о встрече с Орбаном на заседании Евросовета на заседании Евросовета

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 12:39  •  1273 просмотра

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Президент Украины прокомментировал встречу с премьером Венгрии на заседании Европейского совета. Зеленский представил План победы, который поддержало большинство выступающих.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета, где он представлял План победы, отшутившись, что они поздоровались и это уже не плохо. Об этом он сказал во время пресс-конференции передает УНН.

Что касается Виктора Орбана... Я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже не плохо

- сказал Зеленский. 

Дополнение

Politico сообщало, что Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству в отношении Украины. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.

На первом Саммите ЕС - Совет государств Залива поддержали территориальную целостность Украины17 октября 2024, 12:07 • 3247 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
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