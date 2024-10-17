Мы поздоровались: Зеленский о встрече с Орбаном на заседании Евросовета на заседании Евросовета
Киев • УНН
Президент Украины прокомментировал встречу с премьером Венгрии на заседании Европейского совета. Зеленский представил План победы, который поддержало большинство выступающих.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета, где он представлял План победы, отшутившись, что они поздоровались и это уже не плохо. Об этом он сказал во время пресс-конференции передает УНН.
Что касается Виктора Орбана... Я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже не плохо
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Politico сообщало, что Орбан консолидирует ультраправых в ЕС, угрожая единству в отношении Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что 18 членов Европейского Союза комментировали План победы. У него была закрытая часть разговора с союзниками и после большинство выступавших были полностью на стороне поддержки Плана.
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