Мы поздоровались: Зеленский о встрече с Орбаном на заседании Евросовета на заседании Евросовета

Президент Владимир Зеленский прокомментировал встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на заседании Европейского совета, где он представлял План победы, отшутившись, что они поздоровались и это уже не плохо. Об этом он сказал во время пресс-конференции передает УНН.

Что касается Виктора Орбана... Я его видел среди всех других лидеров. Мы поздоровались. Я считаю, что это уже не плохо