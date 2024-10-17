На первом Саммите ЕС - Совет государств Залива поддержали территориальную целостность Украины
Киев • УНН
На Саммите ЕС-Совет государств Залива выразили поддержку суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Участники осудили российские атаки и призвали к гуманитарной помощи Украине.
Участники первого Саммита Европейский Союз - Совет сотрудничества арабских государств Залива выразили поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Заявление приветствовали в МИД Украины, передает УНН.
Детали
Участники саммита, как сообщается, осудили российские атаки против гражданских людей, гражданской и критической инфраструктуры Украины. Заявление призывает к гуманитарной помощи и поддержке энергетической инфраструктуры Украины, в частности предоставление оборудования, генераторов и трансформаторов, а также поддержки деятельности МАГАТЭ для обеспечения безопасности АЭС.
Совместное заявление отмечает усилия стран Совета государств Залива для решения гуманитарных проблем, в частности содействие возвращению военнопленных и воссоединению семей
Также, как отмечается, документ отдельно подчеркивает важность экспорта зерна, продовольствия и гуманитарных грузов для обеспечения продовольственной безопасности уязвимых стран.
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