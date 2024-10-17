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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На первом Саммите ЕС - Совет государств Залива поддержали территориальную целостность Украины

На первом Саммите ЕС - Совет государств Залива поддержали территориальную целостность Украины

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 12:07  •  3097 просмотра

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На Саммите ЕС-Совет государств Залива выразили поддержку суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Участники осудили российские атаки и призвали к гуманитарной помощи Украине.

Участники первого Саммита Европейский Союз - Совет сотрудничества арабских государств Залива выразили поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды. Заявление приветствовали в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Участники саммита, как сообщается, осудили российские атаки против гражданских людей, гражданской и критической инфраструктуры Украины. Заявление призывает к гуманитарной помощи и поддержке энергетической инфраструктуры Украины, в частности предоставление оборудования, генераторов и трансформаторов, а также поддержки деятельности МАГАТЭ для обеспечения безопасности АЭС.

Совместное заявление отмечает усилия стран Совета государств Залива для решения гуманитарных проблем, в частности содействие возвращению военнопленных и воссоединению семей

- указали в МИДе.

Также, как отмечается, документ отдельно подчеркивает важность экспорта зерна, продовольствия и гуманитарных грузов для обеспечения продовольственной безопасности уязвимых стран.

Страны Персидского залива призывают США удержать Израиль от атак на нефтяные объекты Ирана - Reuters10 октября 2024, 17:56 • 17075 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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