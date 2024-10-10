Страны Персидского залива призывают США удержать Израиль от атак на нефтяные объекты Ирана - Reuters
Киев • УНН
Государства Персидского залива призвали США остановить возможный удар Израиля по иранским нефтяным объектам. Страны региона отказываются предоставлять воздушное пространство для израильских атак на Иран, опасаясь эскалации конфликта.
Страны Персидского залива призвали Вашингтон предотвратить удар Израиля по иранским нефтяным объектам. Об этом со ссылкой на собственные источники сразу в трех странах, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что государства, обратившиеся к США, обеспокоены тем, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны сателлитов Тегерана в случае обострения конфликта.
Вместе с тем, страны региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, отказываются давать разрешение израильской авиации пролетать над своими воздушными пространствами для любого нападения на Иран.
Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке6 октября 2024, 14:01 • 18404 просмотра
Источники Reuters утверждают, что страны уже уведомили об этом Вашингтон.
Агентство добавляет, что Тегеран сам попросил соседние страны использовать их влияние на Вашингтон на фоне опасений из-за возможных атак Израиля на иранские нефтедобывающие объекты.
Контекст
Израиль пообещал дать ответ Тегерану после иранского обстрела израильской территории 1 октября.
США и другие страны Запада опасаются, что ответные действия Израиля могут привести к более масштабной войне в регионе.
Напомним,
Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.