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Ізраїль не давав США жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану - CNN

Ізраїль не давав США жодних гарантій, що не атакуватиме ядерні об’єкти Ірану - CNN

Київ • УНН

 • 20422 перегляди

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.

Ізраїль не давав гарантій адміністрації президента США Джо Байдена, що атака на ядерні об'єкти Ірану не розглядається як відплата за іранські балістичні ракетні удари, завдані раніше цього тижня, заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США CNN у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Чиновник додав, що "справді важко сказати", чи скористається Ізраїль роковинами атак ХАМАС 7 жовтня для дій у відповідь.

"Ми сподіваємося і очікуємо побачити деяку мудрість, а також силу, але, як ви, хлопці, знаєте, жодних гарантій", - сказав чиновник, коли CNN запитав, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не розглядаються.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден заявив, що США не підтримають атаку Ізраїлю на ядерну програму Ірану.

Чиновники США також поки не мають ясності щодо того, коли буде ухвалено рішення про відповідь Ізраїлю або коли його ухвалять.

На запитання про те, чи Ізраїль використовуватиме перші роковини нападу ХАМАС для дій у відповідь проти Ірану, чиновник відповів: "Це справді важко сказати".

"Я думаю, що в певному сенсі вони хотіли б уникнути сьомого числа, тому, за моїми оцінками, якщо щось і буде, то, швидше за все, до або після", - сказав чиновник, вказавши на важливість цього дня і на те, що будь-яка відплата Ізраїлю може відвернути від суті того дня.

США працювали майже рік, щоб не допустити перетворення конфлікту на велику війну, і досі це робили, сказав чиновник. Прямо зараз "це на межі", додав чиновник.

Байден заявив, що на місці Ізраїлю розглянув би альтернативи ударам по іранській нафті05.10.24, 09:31 • 18772 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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