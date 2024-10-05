Израиль не давал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана - CNN

Израиль не давал гарантий администрации президента США Джо Байдена, что атака на ядерные объекты Ирана не рассматривается как возмездие за иранские баллистические ракетные удары, нанесенные ранее на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США CNN в пятницу, пишет УНН.

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Чиновник добавил, что «действительно трудно сказать», воспользуется ли Израиль годовщиной атак ХАМАС 7 октября для ответных действий.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы, ребята, знаете, никаких гарантий», - сказал чиновник, когда CNN спросил, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не рассматриваются.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что США не поддержат атаку Израиля на ядерную программу Ирана.

Чиновники США также пока не имеют ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля или когда его примут.

На вопрос о том, будет ли Израиль использовать первую годовщину нападения ХАМАС для ответных действий против Ирана, чиновник ответил: «Это действительно трудно сказать».

«Я думаю, что в определенном смысле они хотели бы избежать седьмого числа, поэтому, по моим оценкам, если что-то и будет, то, скорее всего, до или после», - сказал чиновник, указав на важность этого дня и на то, что любое возмездие Израиля может отвлечь от сути того дня.

США работали почти год, чтобы не допустить превращения конфликта в большую войну, и до сих пор это делали, сказал чиновник. Прямо сейчас «это на грани», добавил чиновник.

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