Израиль не давал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана - CNN

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  109632 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  119348 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  120303 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  120598 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  107253 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  100595 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  119604 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123529 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123895 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124304 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Русифицирует детей в Крыму: правоохранители сообщила о подозрении коллаборационистке

Русифицирует детей в Крыму: правоохранители сообщила о подозрении коллаборационистке

  •  32113 просмотра
КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

  •  62496 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

  •  56607 просмотра
Продал поддельной обуви на 26 млн грн: на Буковине будут судить бизнесмена

Продал поддельной обуви на 26 млн грн: на Буковине будут судить бизнесмена

  •  28438 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

  •  48845 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  111438 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  131647 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  144504 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  140833 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  149598 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

  •  48845 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

  •  56607 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  38829 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  85181 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября 2024, 03:07  •  108709 просмотра
Актуальное
Израиль не давал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана - CNN

Израиль не давал США никаких гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана - CNN

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 09:50  •  2597 просмотра

Read in English

Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.

Израиль не давал гарантий администрации президента США Джо Байдена, что атака на ядерные объекты Ирана не рассматривается как возмездие за иранские баллистические ракетные удары, нанесенные ранее на этой неделе, заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США CNN в пятницу, пишет УНН.

Детали

Чиновник добавил, что «действительно трудно сказать», воспользуется ли Израиль годовщиной атак ХАМАС 7 октября для ответных действий.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы, ребята, знаете, никаких гарантий», - сказал чиновник, когда CNN спросил, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не рассматриваются.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что США не поддержат атаку Израиля на ядерную программу Ирана.

Чиновники США также пока не имеют ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля или когда его примут.

На вопрос о том, будет ли Израиль использовать первую годовщину нападения ХАМАС для ответных действий против Ирана, чиновник ответил: «Это действительно трудно сказать».

«Я думаю, что в определенном смысле они хотели бы избежать седьмого числа, поэтому, по моим оценкам, если что-то и будет, то, скорее всего, до или после», - сказал чиновник, указав на важность этого дня и на то, что любое возмездие Израиля может отвлечь от сути того дня.

США работали почти год, чтобы не допустить превращения конфликта в большую войну, и до сих пор это делали, сказал чиновник. Прямо сейчас «это на грани», добавил чиновник.

Байден заявил, что на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы ударам по иранской нефти5 октября 2024, 06:31 • 9645 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
izrailИзраиль
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран