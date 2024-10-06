Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Накануне годовщины атак ХАМАС Папа Франциск призвал международное сообщество отказаться от мести и прекратить войну. Он осудил страдания на Ближнем Востоке и призвал к немедленному прекращению огня.
Накануне годовщины нападений ХАМАС на юг Израиля 7 октября Папа римский Франциск призвал международное сообщество отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
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Папа призвал к «немедленному прекращению огня» на всех фронтах, включая Ливан.
Он также пригласил верующих присоединиться к нему в молитве «за ливанский народ, особенно за жителей юга, которые вынуждены покинуть свое жилье».
Я призываю международное сообщество положить конец спирали мести и прекратить любые новые атаки, подобные той, совершенной Ираном несколько дней назад, которая может погрузить регион в равномерное состояние. большая война
Напомним,
Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.