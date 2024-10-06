Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке

Накануне годовщины нападений ХАМАС на юг Израиля 7 октября Папа римский Франциск призвал международное сообщество отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

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Во время речи в Ватикане Папа Франциск возобновил свой призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке и предостерег от перерастания в еще большую войну

Завтра исполнится год с момента террористической атаки против народа в Израиле, которому я снова выражаю свое сочувствие - заявил Папа Франциск

Святейший Отец осудил, что с того дня «Ближний Восток погрузился во все большие страдания, с разрушительной войной»

США готовятся к потенциальным угрозам, связанным с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль

Папа призвал к «немедленному прекращению огня» на всех фронтах, включая Ливан.

Он также пригласил верующих присоединиться к нему в молитве «за ливанский народ, особенно за жителей юга, которые вынуждены покинуть свое жилье».

Я призываю международное сообщество положить конец спирали мести и прекратить любые новые атаки, подобные той, совершенной Ираном несколько дней назад, которая может погрузить регион в равномерное состояние. большая война - подытожил Папа Римский Франциск

Напомним,

Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.