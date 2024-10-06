Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  137452 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  154591 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  155464 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  153168 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  120125 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  106437 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  123604 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123929 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124168 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124491 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке

Папа Франциск призвал отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 14:01  •  2605 просмотра

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Накануне годовщины атак ХАМАС Папа Франциск призвал международное сообщество отказаться от мести и прекратить войну. Он осудил страдания на Ближнем Востоке и призвал к немедленному прекращению огня.

Накануне годовщины нападений ХАМАС на юг Израиля 7 октября Папа римский Франциск призвал международное сообщество отказаться от мести и прекратить войну на Ближнем Востоке. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Во время речи в Ватикане Папа Франциск возобновил свой призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке и предостерег от перерастания в еще большую войну

Завтра исполнится год с момента террористической атаки против народа в Израиле, которому я снова выражаю свое сочувствие

- заявил Папа Франциск

Святейший Отец осудил, что с того дня «Ближний Восток погрузился во все большие страдания, с разрушительной войной»

США готовятся к потенциальным угрозам, связанным с годовщиной нападения ХАМАС на Израиль6 октября 2024, 02:22 • 18354 просмотра

Папа призвал к «немедленному прекращению огня» на всех фронтах, включая Ливан. 

Он также пригласил верующих присоединиться к нему в молитве «за ливанский народ, особенно за жителей юга, которые вынуждены покинуть свое жилье».

Я призываю международное сообщество положить конец спирали мести и прекратить любые новые атаки, подобные той, совершенной Ираном несколько дней назад, которая может погрузить регион в равномерное состояние. большая война

- подытожил Папа Римский Франциск

Напомним,

Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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