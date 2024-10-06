Папа Франциск закликав відмовитись від помсти та припинити війну на Близькому Сході

Напередодні річниці нападів ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня Папа римський Франциск закликав міжнародну спільноту відмовитись від помсти та припинити війну на Близькому Сході. Про це пише УНН з посиланням на Vatican News.

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Під час промови у Ватикані Папа Франциск поновив свій заклик до припинення вогню на Близькому Сході та застеріг від переростання у ще більшу війну

Завтра виповниться рік з моменту терористичної атаки проти народу в Ізраїлі, якому я знову висловлюю своє співчуття - заявив Папа Франциск

Святіший Отець засудив, що з того дня "Близький Схід занурився у дедалі більші страждання, з руйнівною війною"

США готуються до потенційних загроз, пов'язаних із річницею нападу ХАМАС на Ізраїль

Папа закликав до "негайного припинення вогню" на всіх фронтах, включаючи Ліван.

Він також запросив вірян приєднатися до нього в молитві "за ліванський народ, особливо за жителів півдня, які змушені покинути своє житло".

Я закликаю міжнародне співтовариство покласти край спіралі помсти і припинити будь-які нові атаки, подібні до тієї, здійсненої Іраном кілька днів тому, яка може занурити регіон у рівномірний стан. більша війна - підсумував Папа Римський Франциск

Нагадаємо

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.