США готуються до потенційних загроз, пов'язаних із річницею нападу ХАМАС на Ізраїль

Перші роковини смертоносного теракту в Ізраїлі і напруженість на Близькому Сході можуть послужити мотивами для актів насильства з боку екстремістів, попередили ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки США в спільній публічній заяві. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Поліцейські органи по всій країні посилили патрулювання навколо єврейських та мусульманських об'єктів.

Поліцейське управління Нью-Йорка посилить патрулювання у понеділок, повідомило CNN джерело у правоохоронних органах. Очікується, що воно триватиме протягом наступних двох тижнів. Поліція Нью-Йорка також співпрацюватиме з поліцією штату в місіях з виявлення вибухових речовин на мостах і в тунелях, а гелікоптерні підрозділи будуть використовуватися для виявлення радіації, сказало джерело.

У своїй спільній заяві у п'ятницю ФБР і Міністерство внутрішньої безпеки зазначили, що єврейські, мусульманські чи арабські установи, включаючи синагоги, мечеті/ісламські центри та громадські центри, а також великі публічні збори є привабливими цілями для насильницьких нападів або помилкових загроз з боку різних суб'єктів, включаючи екстремістів та осіб, які вчиняють злочини на ґрунті ненависті.

Завжди будьте уважні до оточення і повідомляйте владі про підозрілу діяльність, - йдеться у заяві.

Агентства оцінили, що іноземні терористичні організації, ймовірно, продовжать "експлуатувати наративи" навколо бойових дій за участю Ізраїлю, ХАМАС, Хезболли та Ірану, щоб підбурювати терористів-одинаків до насильства в США.

Так звані "самотні вовки", які формально не є частиною терористичних угруповань, є особливо серйозною проблемою для правоохоронних органів, повідомили раніше джерела в службах безпеки телеканалу.

Нагадаємо

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Вони вбили більше тисячі і захопили в заручники сотні людей. Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти терористів у Газі.

Своєю чергою президент США Джо Байден заявив, що вважає, що ХАМАС був вмотивований напасти на Ізраїль частковим бажанням перешкодити цій країні нормалізувати відносини з Саудівською Аравією.