ХАМАС напав на Ізраїль, аби завадити йому нормалізувати відносини з Саудівською Аравією - Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Президент Джо Байден заявив у п’ятницю, що вважає, що ХАМАС був вмотивований напасти на Ізраїль частковим бажанням перешкодити цій країні нормалізувати відносини з Саудівською Аравією. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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«Одна з причин... чому ХАМАС напав на Ізраїль, полягає в тому, що вони знали, що я збираюся сісти (за стіл переговорів - ред.) з саудівцями», — сказав Байден. Президент США вказав, що, на його думку, бойовики ХАМАС розпочали смертоносний напад 7 жовтня, тому що: «Вгадайте що? Саудівці хотіли визнати Ізраїль» і були близькі до того, щоб офіційно це зробити.
Єрусалим і Ер-Ріяд неухильно наближалися до нормалізації, а Байден працював над тим, щоб об’єднати обидві країни, оголосивши про плани у вересні на саміті Групи 20 в Індії щодо партнерства в морському коридорі.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрівся з Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні та сказав йому: «Я думаю, що під вашим керівництвом, пане президенте, ми зможемо встановити історичний мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією».
Нагадаємо
Саудівська Аравія призупинила переговори щодо потенційної нормалізації відносин з Ізраїлем, на тлі війни між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.