Саудівська Аравія призупинила переговори щодо нормалізації відносин з Ізраїлем

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"Саудівська Аравія вирішила призупинити обговорення можливої нормалізації відносин і проінформувала про це офіційних осіб США", - повідомило агентство AFP джерело, знайоме з ходом дискусій.

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За кілька тижнів до атаки Саудівська Аравія, як зазначається, говорила про прогрес у дипломатії під керівництвом США щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, що стало б знаковим кроком для консервативного королівства, яке є охоронцем двох найсвятіших місць ісламу.

Але Ер-Ріяд висловлює зростання занепокоєння з приводу долі палестинців у контрольованому ХАМАС секторі Гази, де Ізраїль завдав тисячі ударів і закликав до евакуації людей у північній частині анклаву, що спонукало тисячі людей втікати.