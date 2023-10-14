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Саудівська Аравія призупинила переговори щодо нормалізації відносин з Ізраїлем

Саудівська Аравія призупинила переговори щодо нормалізації відносин з Ізраїлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Саудівська Аравія призупинила переговори щодо потенційної нормалізації відносин з Ізраїлем, на тлі війни між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС, з посиланням на джерело у суботу повідомило AFP, пише УНН.

Цитата

"Саудівська Аравія вирішила призупинити обговорення можливої нормалізації відносин і проінформувала про це офіційних осіб США", - повідомило агентство AFP джерело, знайоме з ходом дискусій.

Доповнення

За кілька тижнів до атаки Саудівська Аравія, як зазначається, говорила про прогрес у дипломатії під керівництвом США щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, що стало б знаковим кроком для консервативного королівства, яке є охоронцем двох найсвятіших місць ісламу.

Але Ер-Ріяд висловлює зростання занепокоєння з приводу долі палестинців у контрольованому ХАМАС секторі Гази, де Ізраїль завдав тисячі ударів і закликав до евакуації людей у північній частині анклаву, що спонукало тисячі людей втікати.

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