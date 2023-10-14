Саудовская Аравия приостановила переговоры по нормализации отношений с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Саудовская Аравия приостановила переговоры о потенциальной нормализации отношений с Израилем, на фоне войны между Израилем и палестинской боевой группировкой ХАМАС, со ссылкой на источник в субботу сообщило AFP, пишет УНН.
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"Саудовская Аравия решила приостановить обсуждение возможной нормализации отношений и проинформировала об этом официальных лиц США", - сообщил агентству AFP источник, знакомый с ходом дискуссий.
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За несколько недель до атаки Саудовская Аравия, как отмечается, говорила о прогрессе в дипломатии под руководством США по нормализации отношений с Израилем, что стало бы знаковым шагом для консервативного королевства, которое является хранителем двух самых святых мест ислама.
Но Эр-Рияд выражает растущее беспокойство по поводу судьбы палестинцев в контролируемом ХАМАС секторе Газы, где Израиль нанес тысячи ударов и призвал к эвакуации людей в северной части анклава, что побудило тысячи людей бежать.