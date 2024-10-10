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Країни Перської затоки закликають США утримати Ізраїль атак на нафтові об'єкти Ірану – Reuters

Країни Перської затоки закликають США утримати Ізраїль атак на нафтові об'єкти Ірану – Reuters

Київ • УНН

 • 17583 перегляди

Держави Перської затоки закликали США зупинити можливий удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах. Країни регіону відмовляються надавати повітряний простір для ізраїльських атак на Іран, побоюючись ескалації конфлікту.

Країни Перської затоки закликали Вашингтон запобігти удару Ізраїлю по іранських нафтових об’єктах. Про це з посиланням на власні джерела одразу в трьох країнах, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що держави, що звернулися до США, стурбовані тим, що їхні власні нафтові об’єкти можуть зазнати обстрілу з боку сателітів Тегерана в разі загострення конфлікту.

Разом з тим, країни регіону, включаючи Саудівську Аравію, ОАЕ і Катар, відмовляються давати дозвіл ізраїльській авіації пролітати над своїми повітряними просторами для будь-якого нападу на Іран.

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Джерела Reuters стверджують, що країни вже повідомили про це Вашингтон. 

Агентство додає, що Тегеран сам попросив сусідні країни використати їхній вплив на Вашингтон на тлі побоювань через можливі атаки Ізраїлю на іранські нафтовидобувні об’єкти.

Контекст 

Ізраїль пообіцяв дати відповідь Тегерану після іранського обстрілу ізраїльської території 1 жовтня.

США й інші країни Заходу побоюються, що дії Ізраїлю у відповідь можуть призвести до більш масштабної війни в регіоні.

Нагадаємо

Високопосадовець Держдепу США заявив, що Ізраїль не давав гарантій не атакувати ядерні об'єкти Ірану у відповідь на ракетні удари. США сподіваються на "мудрість" Ізраїлю, але не мають впевненості щодо його планів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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