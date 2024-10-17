На першому Саміті ЄС – Рада держав Затоки підтримали територіальну цілісність України
Київ • УНН
На Саміті ЄС-Рада держав Затоки висловили підтримку суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Учасники засудили російські атаки та закликали до гуманітарної допомоги Україні.
Учасники першого Саміту Європейський Союз – Рада співробітництва арабських держав Затоки висловили підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води. Заяву привітали в МЗС України, передає УНН.
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Учасники саміту, як повідомляється, засудили російські атаки проти цивільних людей, цивільної та критичної інфраструктури України. Заява закликає до гуманітарної допомоги та підтримки енергетичної інфраструктури України, зокрема надання обладнання, генераторів та трансформаторів, а також підтримки діяльності МАГАТЕ для гарантування безпеки АЕС.
Спільна заява відзначає зусилля країн Ради держав Затоки задля вирішення гуманітарних проблем, зокрема сприяння поверненню військовополонених та возз’єднанню сімей
Також, як зазначається, документ окремо підкреслює важливість експорту зерна, продовольства та гуманітарних вантажів для забезпечення продовольчої безпеки вразливих країн.
Країни Перської затоки закликають США утримати Ізраїль атак на нафтові об'єкти Ірану – Reuters10.10.24, 20:56 • 17586 переглядiв