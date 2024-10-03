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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссия подает в суд на Венгрию: что известно

Еврокомиссия подает в суд на Венгрию: что известно

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 19:03  •  3273 просмотра

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ЕК подает иск в Европейский суд на Венгрию из-за закона "О защите национального суверенитета". Комиссия считает, что закон нарушает права ЕС, включая основные свободы и защиту данных.

Еврокомиссия приняла решение подать иск в Европейский суд в Люксембурге в связи с принятым в Венгрии законом "О защите национального суверенитета", передает УНН.

Детали

Сегодня Европейская комиссия решила передать дело Венгрии (INFR(2024)2001) в Суд, поскольку считает, что ее национальный закон о "Защите суверенитета" нарушает законодательство ЕС. Этот национальный закон учреждает "Управление по защите суверенитета", которому поручено расследование конкретных действий, которые, как утверждается, осуществляются в интересах другого государства или иностранного органа, организации или физического лица, предположительно способных нарушить или поставить под угрозу суверенитет Венгрии; и организаций, чья деятельность с использованием иностранного финансирования предположительно влияет на результаты выборов или волю избирателей.

В феврале 2024 года Комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением, в котором выразила свою обеспокоенность. Сочтя, что ответ Венгрии на ее официальное уведомление был неудовлетворительным, в мае 2024 года Комиссия направила обоснованное заключение, в котором повторила жалобы, касающиеся нарушения основных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС, основных свободах внутреннего рынка и законодательстве ЕС о защите данных. В ответ на это обоснованное заключение Венгрия заявила, что Закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения являются необоснованными.

После тщательной оценки ответа венгерских властей Комиссия утверждает, что большинство выявленных жалоб до сих пор не рассмотрены. Эти жалобы касаются нескольких основных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпции невиновности, которая подразумевает право не свидетельствовать против себя. Комиссия также считает, что закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

Предыстория

12 декабря 2023 года Венгерская национальная ассамблея приняла Закон о защите суверенитета, уполномочивающий новое Управление проводить расследования, в том числе касающиеся "любой деятельности, которая финансируется из-за рубежа и может повлиять на результаты выборов, волю избирателей или поддерживать такую ​​деятельность". Согласно его преамбуле, Закон был принят в ответ на участившиеся незаконные атаки на суверенитет Венгрии со стороны иностранных организаций и лиц, стремящихся отстаивать свои собственные интересы в Венгрии в противовес венгерским интересам и правилам. Закон наделяет Управление очень широкими дискреционными полномочиями в отношении расследований, в частности, в отношении доступа к информации, что дает Управлению право вмешиваться в расследования навязчивым образом. Закон требует широкой огласки отдельных расследований и их результатов. Это будет иметь негативные последствия для соответствующих субъектов, включая эффект стигматизации. Ситуация еще больше усугубляется тем фактом, что Управление будет направлять ежегодный публичный отчет в парламентский постоянный комитет по национальной безопасности и правительству для получения их ответа о том, как они будут реагировать на его выводы.

Широкие полномочия и дискреционные полномочия Управления будут несоразмерно влиять на широкий круг лиц и организаций, включая организации гражданского общества, средства массовой информации и журналистов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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