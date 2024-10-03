Єврокомісія подає до суду на Угорщину: що відомо

Єврокомісія ухвалила рішення подати позов до Європейського суду в Люксембурзі у зв'язку з ухваленим в Угорщині законом «Про захист національного суверенітету», передає УНН.

Деталі

Сьогодні Європейська комісія вирішила передати справу Угорщини (INFR(2024)2001) до Суду, оскільки вважає, що її національний закон про «Захист суверенітету» порушує законодавство ЄС. Цей національний закон засновує «Управління із захисту суверенітету», якому доручено розслідування конкретних дій, які, як стверджується, здійснюються в інтересах іншої держави або іноземного органу, організації або фізичної особи, які, ймовірно, здатні порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини; і організацій, чия діяльність із використанням іноземного фінансування, ймовірно, впливає на результати виборів або волю виборців.

У лютому 2024 року Комісія надіслала Угорщині лист з офіційним повідомленням, в якому висловила свою стурбованість. Вважаючи, що відповідь Угорщини на її офіційне повідомлення була незадовільною, у травні 2024 року Комісія направила обґрунтований висновок, в якому повторила скарги, що стосуються порушення основних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС, основних свободах внутрішнього ринку та законодавстві ЄС про захист даних. У відповідь на цей обґрунтований висновок Угорщина заявила, що Закон про захист суверенітету не порушує законодавство ЄС і що висловлені побоювання є необґрунтованими.

Після ретельної оцінки відповіді угорської влади Комісія стверджує, що більшість виявлених скарг досі не розглянуті. Ці скарги стосуються кількох основних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС: права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи об'єднань, права на юридичний професійний привілей, а також презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе. Комісія також вважає, що закон порушує кілька основних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС про захист даних.

Передісторія

12 грудня 2023 року Угорська національна асамблея ухвалила Закон про захист суверенітету, який уповноважує нове Управління проводити розслідування, зокрема ті, що стосуються «будь-якої діяльності, яка фінансується з-за кордону і може вплинути на результати виборів, волю виборців або підтримувати таку діяльність». Згідно з його преамбулою, Закон було ухвалено у відповідь на дедалі частіші незаконні атаки на суверенітет Угорщини з боку іноземних організацій та осіб, які прагнуть обстоювати свої власні інтереси в Угорщині на противагу угорським інтересам і правилам. Закон наділяє Управління дуже широкими дискреційними повноваженнями щодо розслідувань, зокрема, щодо доступу до інформації, що дає Управлінню право втручатися в розслідування нав'язливим чином. Закон вимагає широкого розголосу окремих розслідувань та їхніх результатів. Це матиме негативні наслідки для відповідних суб'єктів, включно з ефектом стигматизації. Ситуація ще більше ускладнюється тим фактом, що Управління надсилатиме щорічний публічний звіт до парламентського постійного комітету з національної безпеки та уряду для отримання їхньої відповіді про те, як вони реагуватимуть на його висновки.

Широкі повноваження та дискреційні повноваження Управління будуть непропорційно впливати на широке коло осіб та організацій, включно з організаціями громадянського суспільства, засобами масової інформації та журналістами.