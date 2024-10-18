Орбан знову заблокував зусилля ЄС щодо санкцій проти рф, які необхідні для розгортання 50 млрд доларів кредиту для України
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Орбан знову заблокував санкції ЄС проти рф, необхідні для надання Україні 50 млрд доларів. Він відкладає рішення до виборів у США, сподіваючись на перемогу Трампа.
Глава уряду Угорщини, під час саміту ЄС у Брюсселі, відмовився долучитися до рішення щодо надання Україні 50 млрд доларів, в рамках санкцій ЄС проти рф. За словами людей, обізнаних з цим питанням, Віктор Орбан таким чином виконує свої обіцянки відкласти рішення до результатів виборів у США.
Пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини вочевидь змушує ЄС чекати результатів виборів у США, в контексті можливого обрання президентом Дональда Трампа, для рішення питання надання Україні 50 мільярдів доларів, забезпечених активами рф, які перебувають під санкціями.
Як пише Bloomberg, Євросоюз зіткнувся зі знайомою перешкодою, оскільки Орбан знов відмовився зрушити це питання з місця, дотримуючись своїх обіцянок відкласти його до виборів у США.
Довідка
Країни G-7 і ЄС зобов'язалися надати Україні 50 мільярдів доларів кредиту до кінця року. Оскільки росія просувається на полі битви та наближається ще одна зима, готівка вкрай потрібна для задоволення деяких ключових потреб України.
Глава уряду Угорщини Орбан є рішучим прихильником кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Експрезидент критикував деякі питання щодо фінансування України з боку США.
Водночас зараз ЄС прагне скоригувати свої санкції, щоб задовольнити вимоги США щодо більш стабільного режиму, - це дозволило б Вашингтону надати більшу частину запланованого кредиту Україні, підкріпленого прибутками від заморожених активів російського центрального банку.
Нагадаємо
УНН передавав, що прем'єр Угорщини Орбан готується зірвати надання $50 млрд кредиту Україні, щоб допомогти Трампу у виборах. Він відмовляється продовжити санкції ЄС, блокуючи участь США у фінансуванні.
Орбана "налякав" План перемоги Зеленського - хоче переговорів з рф від імені ЄС.
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