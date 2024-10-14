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Орбан планує заблокувати кредит Україні в 50 млрд дол., щоб допомогти Трампу - Politico

Київ • УНН

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Прем'єр Угорщини Орбан готується зірвати надання $50 млрд кредиту Україні, щоб допомогти Трампу у виборах. Він відмовляється продовжити санкції ЄС, блокуючи участь США у фінансуванні.

Орбан планує заблокувати кредит Україні в 50 млрд дол., щоб допомогти Трампу - Politico

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готується піднести великий політичний подарунок колишньому президенту США Дональду Трампу. Він хоче зірвати надання допомоги Україні у вигляді кредиту в розмірі $50 млрд. Про це пише видання Politico, передає УНН

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Видання пише, Орбан придумав, як дозволити Трампу, якщо він успішно переобереться в Білий дім на другий термін у листопаді, викрутитися з кредиту в 50 мільярдів доларів, який США, Європейський союз і лідери країн "Групи семи" запропонували Україні.  

"Це зніме Трампа з гачка і дасть йому змогу сказати виборцям-республіканцям, що в разі обрання він не дасть Україні жодного цента", - пише Politico. 

 Угорщина заявила, що не погодиться на зміну правил, які дозволили б Вашингтону відігравати важливу роль у наданні кредиту, до закінчення виборів у США. Кредит буде повністю погашений за рахунок прибутку, отриманого від російських активів на суму понад 250 мільярдів доларів. 

Вашингтон наполягає на тому, щоб ЄС збільшив термін продовження санкцій щонайменше до 36 місяців. Згідно з чинними правилами, санкції ЄС продовжуються кожні шість місяців, що підвищує ймовірність розморожування активів однією країною, а це змусить національні уряди використовувати гроші платників податків для погашення кредиту.

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 У той час як всі інші лідери виступають за продовження терміну дії санкцій до 36 місяців, як того вимагають США, Орбан відмовляється. Згідно з правилами ЄС, усі 27 країн-членів мають схвалити будь-які зміни в правилах санкцій.

" Україна терміново потребує свіжого фінансування з боку західних союзників, щоб підтримати роботу держави і підготуватися до жорстокої зими, яка очікується, оскільки росія націлилася на енергетичну інфраструктуру зруйнованої війною країни. І тепер, завдяки Орбану, США навряд чи візьмуть у цьому істотну участь.  Тим не менш, Європа, швидше за все, піде вперед", - йдеться в статті. 

 "Якщо ми не залагодимо це питання [продовживши термін дії санкцій], це коштуватиме ЄС - зокрема Угорщині - великих грошей", - сказав один із дипломатів ЄС. 

Другий дипломат ЄС сказав, що Угорщині "все одно, чи доведеться Європі платити більше. Головне - допомогти Трампу".  За його словами, якщо Брюссель і Вашингтон спільно візьмуть на себе фінансування кредиту в розмірі 35 мільярдів євро, то переобраний Трамп буде зобов'язаний обслуговувати його протягом багатьох років.  Але якщо кредит буде схвалено без участі США, у нього не буде таких зобов'язань. 

 У той час як Орбан погрожує застосувати своє вето в Брюсселі, США дали зрозуміти, що розглядають можливість участі в кредиті - хоча й зі значно меншою сумою - навіть якщо ЄС не зможе подовжити період санкцій, повідомили третій дипломат ЄС і чиновник Європейської комісії. 

 Один із варіантів передбачає, що Вашингтон внесе 5 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює сумі російських активів, якими він володіє всередині країни, але при цьому левова частка витрат залишиться за Європою. 

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 Представник Комісії вважає, що США не хочуть приїхати "з порожніми руками" на зустріч міністрів фінансів країн G7 у Вашингтоні наприкінці жовтня, на якій, імовірно, вирішуватиметься питання щодо надання кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Можливо, більш суттєвим є те, що Японія нещодавно дала зрозуміти, що може вийти з кредиту, якщо США не візьмуть у ньому участі, пише Politico. Наразі вся увага прикута до саміту лідерів ЄС, який пройде цього тижня.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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