Bloomberg дізнався, скільки становитиме внесок США у межах угоди G7 про кредит на 50 млрд дол. для України
Київ • УНН
Лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених російських активів, причому США нададуть стільки, скільки буде потрібно для досягнення цієї суми.
Внесок США, у межах домовленості в G7 про кредит для України з використанням заморожених російських активів, становитиме стільки, скільки потрібно, щоб довести загальну суму до 50 мільярдів доларів, з посиланням на американського чиновника повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як зазначає видання, лідери G7 домовилися про кредит Україні на 50 млрд дол. І американський чиновник заявив журналістам, що це був сильний сигнал підтримки України, а також послання президенту росії володимиру путіну про те, що він не може перечекати блок у конфлікті.
Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що 50 мільярдів доларів складатимуться із серії зобов'язань - "синдикату кредитів", - які все ще обговорюються. Вклад США буде таким, який буде потрібно, щоб довести загальну суму до 50 мільярдів доларів, сказав чиновник. Кредити будуть призначені для різних цілей, від військових до внутрішніх потреб, і будуть повністю доступні до кінця 2024 року, але термін постачання може розтягнутися до 2025 року, зазначає видання.
Нагадаємо
Лідери країн "Групи семи" погодили передачу Україні 50 мільярдів євро коштом відсотків від заморожених російських коштів.
У G7 погодили структуру кредиту на 50 млрд дол. для України з використанням активів рф - Bloomberg13.06.24, 15:53 • 25573 перегляди