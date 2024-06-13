Вклад США, в рамках договоренности в G7 о кредите для Украины с использованием замороженных российских активов, составит столько, сколько нужно, чтобы довести общую сумму до 50 миллиардов долларов, со ссылкой на американского чиновника сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, лидеры G7 договорились о кредите Украине на 50 млрд долл. И американский чиновник заявил журналистам, что это был сильный сигнал поддержки Украины, а также послание президенту россии владимиру путину о том, что он не может переждать блок в конфликте.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что 50 миллиардов долларов будут состоять из серии обязательств - "синдиката кредитов", - которые все еще обсуждаются. Вклад США будет таким, какой потребуется, чтобы довести общую сумму до 50 миллиардов долларов, сказал чиновник. Кредиты будут предназначены для различных целей, от военных до внутренних нужд, и будут полностью доступны к концу 2024 года, но срок поставки может растянуться до 2025 года, отмечает издание.

Напомним

Лидеры стран "Группы семи" согласовали передачу Украине 50 миллиардов евро за счет процентов от замороженных российских средств.

В G7 согласовали структуру кредита на 50 млрд долл. для Украины с использованием активов рф - Bloomberg