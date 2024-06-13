Страны "Группы семи" договорились о структуре кредита, основанной на размерах их экономик, чтобы предоставить Украине около 50 миллиардов долларов новой помощи, которая начнет поступать до конца года, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После нескольких месяцев дискуссий о том, как использовать прибыль, полученную от замороженных российских суверенных активов, план должен заручиться поддержкой лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны "Группы семи", как указано, будут выдавать Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли, полученной от заблокированных российских активов, большая часть которых - в Европе.

Ожидается, что соглашение предоставит критическую поддержку Украине в среднесрочной перспективе и поможет покрыть ее потребности в финансировании до 2025 года и далее, указывает издание.

«В соответствии с механизмом, который будет подписан в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов со временем, будут использоваться для возврата этих денег», - пишет издание со ссылкой на источники.

Канада, как сообщается, готова выделить 5 миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов) на финансирование этой инициативы, о чем сказал представитель канадского правительства.

"Кредиты будут структурированы по-разному в зависимости от внутренних процедур каждого участника, и каждый из них будет нести риск предоставления кредитов, если замороженные активы принесут меньшую прибыль, чем предполагалось", - указывает издание.

По словам источников, окончательные технические детали будут согласованы после саммита. Помощь может быть использована для поддержки обороны, экономики и восстановления Украины. Специфика соглашения может измениться, когда лидеры встретятся в четверг.

«Для стран „Группы семи“ этот шаг является сигналом для России о том, что они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, на фоне того, как война не показывает никаких признаков утихания», - отмечает издание.

Поступления от замороженных активов оцениваются в сумму от 3 до 5 миллиардов евро в год. ЕС уже согласился предоставлять Украине прибыль дважды в год, но принятая инициатива под руководством США обеспечивает поддержку, а также, как отмечает издание, защищает помощь от политических сдвигов по обе стороны Атлантики в год многочисленных выборов.

"Погашение кредита зависит от активов, которые остаются обездвиженными в течение достаточного времени, чтобы непредвиденная прибыль от них могла погасить его, процесс, который продлится несколько лет. Лидеры G7 неоднократно заявляли, что активы будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за восстановление Украины", - говорится в публикации.

"Я думаю, что мы определим основные моменты этого процесса, но некоторые детали еще придется проработать экспертам по определенному графику, - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг в Италии. - Вот как я ожидаю, что все это будет развиваться".

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