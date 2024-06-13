Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подтвердил, что сейчас в делегациях "Группы семи" (G7) достигнут "значительный прогресс" по использованию замороженных российских активов, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg, AFP и заявление на сайте Белого дома.

Детали

"Надеюсь, что к сегодняшней встрече лидеров мы будем иметь общее видение дальнейшего пути", - сказал Салливан, начав, как указывает Bloomberg, день в Италии с брифинга для журналистов о предстоящем графике президента США Джо Байдена.

Соглашение ожидается, когда лидеры, включая президента США Джо Байдена, сядут за стол переговоров с Президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил Салливан, которого цитирует AFP. Издание указывает, что есть надежда, что лидеры достигнут соглашения в четверг на саммите в Италии.

"Был достигнут очень значительный прогресс в обсуждениях между делегациями "Группы семи" по достижению соглашения", - сказал Салливан.

Ранее, на борту Air Force One в среду, Салливан заявил журналистам, что дискуссии продолжаются и продвигаются вперед.

"В Апулии продолжаются дискуссии о разблокировании доходов от российских суверенных активов. Мы считаем эти обсуждения конструктивными, продуктивными и движущимися вперед. (...) Я считаю, что мы достигли значительного прогресса в генерировании результата, при котором доходы от этих замороженных активов можно будет использовать с пользой", - указал Салливан журналистам на борту Air Force One по дороге в Бриндизи в Италии.

Ожидается, что соглашение будет предусматривать кредит в 50 миллиардов долларов для Украины под залог будущих доходов от процентов от активов российского центрального банка в 300 миллиардов евро, замороженных после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года.

Но Салливан сказал, что делегации все еще обсуждают детали, включая то, сколько стран "активизируются" и о типе финансового механизма.

"Итальянское председательство ("Группы семи") сделало очень хорошую работу, собрав всех вместе за столом", - сказал он. "У нас есть основные моменты этого решения, но некоторые детали останутся для проработки экспертами по определённому графику", - отметил Салливан.

"То, над чем мы работаем, - это структура, которая не является общей - она является достаточно конкретной с точки зрения того, что это предусматривает", - сказал он. "Но, конечно, основные оперативные детали всего, что согласовано в Италии, потом нужно будет проработать, и лидеры дадут указания экспертам, чтобы они проработали это в определенные временные рамки", - добавил Салливан.

Байден также должен отдельно встретиться с Зеленским на полях G7 в четверг, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности между США и Украиной и провести совместную пресс-конференцию.

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