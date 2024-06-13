Радник Байдена бачить "значний прогрес" у G7 щодо активів рф для України, сподівається на спільне бачення до зустрічі лідерів

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван підтвердив, що наразі у делегаціях "Групи семи" (G7) досягнуто "значного прогресу" щодо використання заморожених російських активів, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg, AFP та заяву на сайті Білого дому.

Деталі

"Сподіваюся, що до сьогоднішньої зустрічі лідерів ми матимемо спільне бачення подальшого шляху", - сказав Салліван, розпочавши, як вказує Bloomberg, день в Італії з брифінгу для журналістів про майбутній графік президента США Джо Байдена.

Угода очікується, коли лідери, включаючи президента США Джо Байдена, сядуть за стіл переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським, заявив Салліван, якого цитує AFP. Видання вказує, що є сподівання, що лідери досягнуть угоди у четвер на саміті в Італії.

"Було досягнуто дуже значного прогресу в обговореннях між делегаціями "Групи семи" щодо досягнення угоди", - сказав Салліван.

Раніше, на борту Air Force One у середу, Салліван заявив журналістам, що дискусії продовжуються і просуваються вперед.

"В Апулії продовжуються дискусії про розблокування доходів від російських суверенних активів. Ми вважаємо ці обговорення конструктивними, продуктивними та такими, що рухаються вперед. (...) Я вважаю, що ми досягли значного прогресу в генеруванні результату, за якого доходи від цих заморожених активів можна буде використати з користю", - вказав Салліван журналістам на борту Air Force One дорогою до Бріндізі в Італії.

Очікується, що угода передбачатиме кредит у 50 мільярдів доларів для України під заставу майбутніх прибутків від відсотків від активів російського центрального банку у 300 мільярдів євро, заморожених після вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року.

Але Салліван сказав, що делегації все ще обговорюють деталі, включно з тим, скільки країн "активізуються" і про тип фінансового механізму.

"Італійське головування ("Групи семи") зробило дуже хорошу роботу, зібравши всіх разом за столом", - сказав він. "У нас є основні моменти цього рішення, але деякі деталі залишаться для опрацювання експертами за визначеним графіком", - зазначив Салліван.

"Те, над чим ми працюємо, - це структура, яка не є загальною - вона є досить конкретною з точки зору того, що це передбачає", - сказав він. "Але, звісно, ​​основні оперативні деталі всього, що узгоджено в Італії, потім потрібно буде опрацювати, і лідери дадуть вказівки експертам, щоб вони опрацювали це у визначені часові рамки", - додав Салліван.

Байден також має окремо зустрітися із Зеленським на полях G7 у четвер, щоб підписати двосторонню угоду про безпеку між США та Україною та провести спільну пресконференцію.

G7 розблокує $50 млрд російських активів для України