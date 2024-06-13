У G7 погодили структуру кредиту на 50 млрд дол. для України з використанням активів рф - Bloomberg

Країни "Групи семи" домовилися про структуру кредиту, що ґрунтується на розмірах їхніх економік, щоб надати Україні близько 50 мільярдів доларів нової допомоги, яка почне надходити до кінця року, з посиланням на людей, знайомих із цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Після кількох місяців дискусій про те, як використати прибуток, отриманий від заморожених російських суверенних активів, план має заручитися підтримкою лідерів на саміті в Італії цього тижня. Країни "Групи семи", як вказано, видаватимуть Україні кредити, які погашатимуться за рахунок прибутку, отриманого від заблокованих російських активів, більша частина яких - у Європі.

Очікується, що угода надасть критичну підтримку Україні в середньостроковій перспективі та допоможе покрити її потреби у фінансуванні до 2025 року та далі, вказує видання.

"Відповідно до механізму, який буде підписано в Італії, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, одержані від активів з часом, будуть використовуватися для повернення цих грошей", - пише видання з посиланням на джерела.

Канада, як повідомляється, готова виділити 5 мільярдів канадських доларів (3,6 мільярда доларів) на фінансування цієї ініціативи, про що сказав представник канадського уряду.

"Кредити будуть структуровані по-різному залежно від внутрішніх процедур кожного учасника, і кожен з них нестиме ризик надання кредитів, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося", - вказує видання.

За словами джерел, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України. Специфіка угоди може змінитись, коли лідери зустрінуться у четвер.

"Для країн "Групи семи" цей крок є сигналом для росії про те, що вони готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, на тлі того, як війна не показує жодних ознак вщухання", - зазначає видання.

Надходження від заморожених активів оцінюються у суму від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток двічі на рік, але ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також, як зауважує видання, захищає допомогу від політичних зрушень з обох боків Атлантики у рік численних виборів.

"Погашення кредиту залежить від активів, які залишаються знерухомленими протягом достатнього часу, щоб непередбачений прибуток від них міг погасити його, процес, який триватиме кілька років. Лідери G7 неодноразово заявляли, що активи залишатимуться заблокованими доти, доки росія не погодиться заплатити за відновлення України", - ідеться у публікації.

"Я думаю, що ми визначимо основні моменти цього процесу, але деякі деталі ще доведеться опрацювати експертам за визначеним графіком, - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у четвер в Італії. - Ось як я очікую, що все це розвиватиметься".

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