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Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки

Київ • УНН

 • 13783 перегляди

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила необхідність розподілу 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США на два роки. Це пов'язано з одноразовістю виплати та відсутністю нових домовленостей на майбутнє.

Голова комітету пояснила, чому 50 млрд доларів кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на два роки

50 млрд дол. кредиту від ЄС та США потрібно розтягувати на 2 роки, тому що ці гроші фактично "одноразові" й прийдуть, імовірно, у 2025 році. Нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026  році Україна може зустрітися з проблемою фінансування невійськових видатків. Про це написала в Facebook народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, передає УНН.

Деталі

Вона написала, що згідно офіційної пропозиції Єврокомісії, якщо інші країни дадуть більше, то ЄС зменшить свій внесок з 35 млрд євро (39 млрд доларів) так, щоб загальна сума допомоги Україні склала рівно 50 млрд доларів.

Також вона нагадала, що довгий час обговорюється формула "20-20-10", де ЄС дає 20 млрд дол., США - 20 млрд дол. і 10 млрд дол. додають Великобританія, Японія та Канада. Повертаються ці кошти кредиторам за рахунок прибутків від російських активів.

"Для того, щоб виділити свої 20 млрд дол., США очікує від ЄС продовження строку заморозки російських активів принаймні до 3 років", - написала Підласа у Facebook. 

Вона зазначила, що зараз заморозка поновлюється кожні 6 місяців, і Угорщина має право вето. 

Власне, на заморозку на 3 роки Угорщина також не погоджується. І це ключова проблема. Тому США зараз розглядають варіанти, як без ухвалення у конгресі виділити гроші, попри те, що активи в ЄС не заморожені на довший період. Один із варіантів, який розглядається, – виділення меншої суми, ніж 20 млрд дол. Для нас це не принципово. Головне, щоб пазл склався в "$50 млрд". Мене турбує інше. Ці гроші фактично "одноразові" – прийдуть імовірніше за все у 2025 році, і нових схожих домовленостей на майбутнє немає. Якщо витратити більшу частину за один рік, то у 2026 ми можемо зустрітися з проблемою, що немає чим фінансувати невійськові видатки. Тому я відстоюю позицію, що 50 млрд дол. потрібно розтягувати на 2 роки

- пояснила Підласа. 

Нагадаємо

Угорщина загальмувала остаточну угоду про кредит G7 Україні обсягом 50 мільярдів доларів до президентських виборів у США, відклавши своє рішення щодо термінів поновлення санкцій ЄС проти росії. 

Euronews повідомляло, що країни Європейського Союзу дали зелене світло безпрецедентному плану з видачі кредиту в розмірі 35 млрд євро для підтримки економіки України, яка постраждала від війни, з використанням як заставу іммобілізованих активів Центрального банку росії. 

Додамо

Згідно з планом G7, непередбачений прибуток, отриманий від активів, буде використано для поступового погашення суми грошей, яку кожен союзник позичить Україні. Якщо цей прибуток більше не буде доступний, Заходу доведеться платити за рахунками.

Спочатку передбачалося, що ЄС і США зроблять внесок у кредит рівними частинами по 18 млрд євро (20 млрд доларів США) кожен, але відсутність конкретики з боку Вашингтона змусила Брюссель різко збільшити свою частку до 35 млрд євро.

Внесок блоку може бути скорочений, якщо США, Канада, Велика Британія і Японія в кінцевому підсумку дадуть більші обіцянки. Австралія, яка не входить до G7, також може зробити свій внесок.

З кредитом у 35 млрд євро для України ЄС рухається вперед без США - NYT21.09.24, 09:46 • 34166 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Роксолана Підласа
Австралія
Європейський Союз
Канада
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