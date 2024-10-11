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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года

Глава комитета объяснила, почему 50 млрд долларов кредита от ЕС и США нужно растягивать на два года

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:34  •  5109 просмотра

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Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила необходимость распределения 50 млрд долларов кредита от ЕС и США на два года. Это связано с одноразовостью выплаты и отсутствием новых договоренностей на будущее.

50 млрд долл. кредита от ЕС и США нужно растягивать на 2 года, потому что эти деньги фактически "одноразовые" и придут, вероятно, в 2025 году. Новых похожих договоренностей на будущее нет. Если потратить большую часть за один год, то в 2026  году Украина может встретиться с проблемой финансирования невоенных расходов. Об этом написала в Facebook народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, передает УНН.

Детали

Она написала, что согласно официальному предложению Еврокомиссии, если другие страны дадут больше, то ЕС уменьшит свой вклад с 35 млрд евро (39 млрд долларов) так, чтобы общая сумма помощи Украине составила ровно 50 млрд долларов.

Также она напомнила, что долгое время обсуждается формула "20-20-10", где ЕС дает 20 млрд долл., США - 20 млрд долл. и 10 млрд долл. добавляют Великобритания, Япония и Канада. Возвращаются эти средства кредиторам за счет доходов от российских активов.

"Для того, чтобы выделить свои 20 млрд долл., США ожидает от ЕС продления срока заморозки российских активов по крайней мере до 3 лет", - написала Пидласа в Facebook. 

Она отметила, что сейчас заморозка возобновляется каждые 6 месяцев, и Венгрия имеет право вето. 

Собственно, на заморозку на 3 года Венгрия также не соглашается. И это ключевая проблема. Поэтому США сейчас рассматривают варианты, как без принятия в конгрессе выделить деньги, несмотря на то, что активы в ЕС не заморожены на более долгий период. Один из вариантов, который рассматривается, - выделение меньшей суммы, чем 20 млрд долл. Для нас это не принципиально. Главное, чтобы пазл сложился в "$50 млрд". Меня беспокоит другое. Эти деньги фактически "одноразовые" - придут скорее всего в 2025 году, и новых похожих договоренностей на будущее нет. Если потратить большую часть за один год, то в 2026 мы можем встретиться с проблемой, что нечем финансировать невоенные расходы. Поэтому я отстаиваю позицию, что 50 млрд долл. нужно растягивать на 2 года

- объяснила Пидласа. 

Напомним

Венгрия затормозила окончательное соглашение о кредите G7 Украине объемом 50 миллиардов долларов до президентских выборов в США, отложив свое решение по срокам возобновления санкций ЕС против россии. 

Euronews сообщало, что страны Европейского Союза дали зеленый свет беспрецедентному плану по выдаче кредита в размере 35 млрд евро для поддержки экономики Украины, пострадавшей от войны, с использованием в качестве залога иммобилизованных активов центрального банка россии. 

Добавим

Согласно плану G7, непредвиденная прибыль, полученная от активов, будет использована для постепенного погашения суммы денег, которую каждый союзник одолжит Украине. Если эта прибыль больше не будет доступна, Западу придется платить по счетам.

Изначально предполагалось, что ЕС и США внесут вклад в кредит равными частями по 18 млрд евро (20 млрд долларов США) каждый, но отсутствие конкретики со стороны Вашингтона заставило Брюссель резко увеличить свою долю до 35 млрд евро.

Вклад блока может быть сокращен, если США, Канада, Великобритания и Япония в конечном итоге дадут большие обещания. Австралия, которая не входит в G7, также может сделать свой вклад.

С кредитом в 35 млрд евро для Украины ЕС движется вперед без США - NYT21 сентября 2024, 06:46 • 33649 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
roksolana-pidlasaРоксолана Пидласа
avstraliyaАвстралия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
yaponiyaЯпония
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина