С кредитом в 35 млрд евро для Украины ЕС движется вперед без США - NYT

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о кредите для Украины в размере 35 млрд евро, около 39 млрд долл., обеспеченном замороженными российскими активами. Европейские лидеры заявили, что кредит сначала будет продвигаться без взносов США после того, как переговоры между американскими и европейскими чиновниками зашли в тупик в последние дни, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Государства-члены ЕС и Европейский парламент должны проголосовать за кредит, объявленный в пятницу; если предложение наберет нужное количество голосов, Брюссель собирается предоставить средства до конца года.

Кредит, объявленный в пятницу, меньше 50 млрд долл., которые Соединенные Штаты и другие крупные экономики "Группы семи" согласились предоставить в июне. Вашингтон намеревался внести от 20 до 25 млрд долларов в кредит, но только на условиях, которые бы не позволили ЕС пересматривать санкции против россии в течение трех лет.

Процесс заключения соглашения между европейскими и американскими чиновниками шел трудно из-за юридических вопросов. Одним из камней преткновения стало требование ЕС, где хранятся две трети активов центрального банка россии, пересматривать санкции, которые заморозили активы, каждые шесть месяцев.

Поскольку любое изменение в санкциях может разблокировать замороженные российские деньги, которые являются основой кредита, Соединенные Штаты заявили, что они будут продвигаться со своим вкладом только в том случае, если Брюссель согласится продлить период пересмотра санкций до 36 месяцев.

Однако любое изменение периода пересмотра требует одобрения всех 27 государств-членов ЕС, и Венгрия, которая установила тесные связи с россией, возражала.

Чтобы решить тупиковую ситуацию, чиновники ЕС решили продвигаться вперед с меньшим кредитом, который не включает участие Вашингтона, хотя фон дер Ляйен заявила, что она "абсолютно уверена", что Соединенные Штаты и другие в конце концов сделают свой вклад.

ЄС готує 40 млрд євро кредитів для України без участі США - FT