З кредитом у 35 млрд євро для України ЄС рухається вперед без США - NYT
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн анонсувала кредит Україні на 35 млрд євро, забезпечений замороженими російськими активами. ЄС вирішив просуватися з меншим кредитом без участі США через розбіжності щодо перегляду санкцій.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про кредит для України обсягом 35 млрд євро, близько 39 млрд дол., забезпечений замороженими російськими активами. Європейські лідери заявили, що кредит спочатку просуватиметься без внесків США після того, як переговори між американськими та європейськими посадовцями зайшли в глухий кут останніми днями, повідомляє The New York Times, пише УНН.
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Держави-члени ЄС та Європейський парламент мають проголосувати за кредит, оголошений у п'ятницю; якщо пропозиція набере потрібну кількість голосів, Брюссель збирається надати кошти до кінця року.
Кредит, оголошений у п'ятницю, менше 50 млрд дол., які Сполучені Штати та інші великі економіки "Групи семи" погодилися надати у червні. Вашингтон мав намір внести від 20 до 25 млрд доларів у кредит, але лише на умовах, які б не дозволили ЄС переглядати санкції проти росії протягом трьох років.
Процес укладення угоди між європейськими та американськими чиновниками йшов важко через юридичні питання. Одним із каменів спотикання стала вимога ЄС, де зберігаються дві третини активів центрального банку росії, переглядати санкції, які заморозили активи, кожні шість місяців.
Оскільки будь-яка зміна у санкціях може розблокувати заморожені російські гроші, які є основою кредиту, Сполучені Штати заявили, що вони просуватимуться зі своїм внеском лише в тому випадку, якщо Брюссель погодиться продовжити період перегляду санкцій до 36 місяців.
Однак будь-яка зміна періоду перегляду вимагає схвалення всіх 27 держав-членів ЄС, і Угорщина, яка встановила тісні зв'язки з росією, заперечувала.
Щоб вирішити тупикову ситуацію, посадовці ЄС вирішили просуватися вперед з меншим кредитом, який не включає участь Вашингтона, хоча фон дер Ляєн заявила, що вона "абсолютно впевнена", що Сполучені Штати та інші зрештою зроблять свій внесок.
ЄС готує 40 млрд євро кредитів для України без участі США - FT17.09.24, 08:45 • 103176 переглядiв