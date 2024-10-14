Орбан планирует заблокировать кредит Украине в 50 млрд долл., чтобы помочь Трампу - Politico

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовится преподнести большой политический подарок бывшему президенту США Дональду Трампу. Он хочет сорвать предоставление помощи Украине в виде кредита в размере $50 млрд. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

Издание пишет, Орбан придумал, как позволить Трампу, если он успешно переизберется в Белый дом на второй срок в ноябре, выкрутиться из кредита в 50 миллиардов долларов, который США, Европейский союз и лидеры стран «Группы семи» предложили Украине.

«Это снимет Трампа с крючка и позволит ему сказать избирателям-республиканцам, что в случае избрания он не даст Украине ни одного цента», - пишет Politico.

Венгрия заявила, что не согласится на изменение правил, которые позволили бы Вашингтону играть важную роль в предоставлении кредита, до окончания выборов в США. Кредит будет полностью погашен за счет прибыли, полученной от российских активов на сумму более 250 миллиардов долларов.

Вашингтон настаивает на том, чтобы ЕС увеличил срок продления санкций как минимум до 36 месяцев. Согласно действующим правилам, санкции ЕС продлеваются каждые шесть месяцев, что повышает вероятность размораживания активов одной страной, а это заставит национальные правительства использовать деньги налогоплательщиков для погашения кредита.

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В то время как все остальные лидеры выступают за продление срока действия санкций до 36 месяцев, как того требуют США, Орбан отказывается. Согласно правилам ЕС, все 27 стран-членов должны одобрить любые изменения в правилах санкций.

« Украина срочно нуждается в свежем финансировании со стороны западных союзников, чтобы поддержать работу государства и подготовиться к жестокой зиме, которая ожидается, поскольку россия нацелилась на энергетическую инфраструктуру разрушенной войной страны. И теперь, благодаря Орбану, США вряд ли примут в этом существенное участие. Тем не менее, Европа, скорее всего, пойдет вперед», - говорится в статье.

«Если мы не уладим этот вопрос [продлив срок действия санкций], это будет стоить ЕС - в частности Венгрии - больших денег», - сказал один из дипломатов ЕС.

Второй дипломат ЕС сказал, что Венгрии «все равно, придется ли Европе платить больше. Главное - помочь Трампу». По его словам, если Брюссель и Вашингтон совместно возьмут на себя финансирование кредита в размере 35 миллиардов евро, то переизбранный Трамп будет обязан обслуживать его в течение многих лет. Но если кредит будет одобрен без участия США, у него не будет таких обязательств.

В то время как Орбан угрожает применить свое вето в Брюсселе, США дали понять, что рассматривают возможность участия в кредите - хотя и со значительно меньшей суммой - даже если ЕС не сможет продлить период санкций, сообщили третий дипломат ЕС и чиновник Европейской комиссии.

Один из вариантов предполагает, что Вашингтон внесет 5 миллиардов долларов, что примерно равно сумме российских активов, которыми он владеет внутри страны, но при этом львиная доля расходов останется за Европой.

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Представитель Комиссии считает, что США не хотят приехать «с пустыми руками» на встречу министров финансов стран G7 в Вашингтоне в конце октября, на которой, вероятно, будет решаться вопрос о предоставлении кредита в размере 50 миллиардов долларов. Возможно, более существенным является то, что Япония недавно дала понять, что может выйти из кредита, если США не примут в нем участия, пишет Politico. Сейчас все внимание приковано к саммиту лидеров ЕС, который пройдет на этой неделе.