В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
Киев • УНН
В воскресенье в регионе Кокимбо, Чили, произошло землетрясение магнитудой 5,8. По данным EMSC, эпицентр землетрясения находился на глубине 38 км.
В воскресенье, 22 сентября, в чилийском городе Кокимбо произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Землетрясение произошло на глубине 38 км (23,61 мили), сообщили в EMSC.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Дополнение
22 сентября сообщалось, что в Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 6 на глубине 129 км.