Землетрус магнітудою 6 стався в Аргентині
Київ • УНН
В Аргентині зафіксовано землетрус магнітудою 6 на глибині 129 км. Інформації про руйнування чи постраждалих немає, служби цивільної оборони готові реагувати за необхідності.
В Аргентині стався Землетрус магнітудою 6. Про це повідомляє European-Mediterranean Seismological Centre, передає УНН.
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Згідно з даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 129 км під поверхнею Землі. Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не надходило.
Служби цивільної оборони слідкують за ситуацією та готові до реагування в разі необхідності.
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