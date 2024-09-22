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Землетрус магнітудою 6 стався в Аргентині

Землетрус магнітудою 6 стався в Аргентині

Київ • УНН

 • 19907 перегляди

В Аргентині зафіксовано землетрус магнітудою 6 на глибині 129 км. Інформації про руйнування чи постраждалих немає, служби цивільної оборони готові реагувати за необхідності.

В Аргентині стався Землетрус магнітудою 6. Про це повідомляє European-Mediterranean Seismological Centre, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними EMSC, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 129 км під поверхнею Землі. Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не надходило.

Служби цивільної оборони слідкують за ситуацією та готові до реагування в разі необхідності.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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