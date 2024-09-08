Венесуела скасувала повноваження Бразилії представляти Аргентину
Київ • УНН
Венесуела відкликала право Бразилії представляти інтереси Аргентини через підозру у змові. Влада підозрює, що посольство використовувалося для планування замахів на президента та віце-президента.
Венесуела скасувала повноваження Бразилії представляти інтереси Аргентини через підозру в змові. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У суботу уряд Венесуели скасував повноваження Бразилії представляти інтереси Аргентини в країні, включаючи адміністрування аргентинського посольства.
За інформацією влади, скасування повноважень пов'язане з підозрою, що посольство використовувалося для планування замахів на президента Ніколаса Мадуро і віце-президента Делсі Родрігес. Зокрема, в посольстві перебувають шість опозиціонерів, які, за версією венесуельської влади, можуть бути причетні до цих планів.
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