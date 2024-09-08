Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять Аргентину

Венесуэла отменила полномочия Бразилии представлять интересы Аргентины из-за подозрения в сговоре. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу правительство Венесуэлы отменило полномочия Бразилии представлять интересы Аргентины в стране, включая администрирование аргентинского посольства.

По информации властей, отмена полномочий связана с подозрением, что посольство использовалось для планирования покушений на президента Николаса Мадуро и вице-президента Делси Родригес. В частности, в посольстве находятся шесть оппозиционеров, которые, по версии венесуэльских властей, могут быть причастны к этим планам.

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