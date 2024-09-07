Аргентина обратилась в МКС за ордером на арест президента Венесуэлы Мадуро

В пятницу, 6 сентября, Аргентинская Республика обратилась в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других лидеров венесуэльского режима. Об этом заявили в МИД Аргентины, передает УНН.

Детали

"Учитывая ухудшение ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла с 28 июля прошлого года и совершение новых актов, которые могут рассматриваться как преступления против человечности, Аргентинская Республика призывает Прокурора Международного уголовного суда обратиться в Палату предварительного производства с просьбой о выдаче ордеров на арест Николаса Мадуро и других руководителей режима - говорится в заявлении аргентинского внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавляют, что события, произошедшие после президентских выборов 28 июля, "являются достаточными элементами для рассмотрения вопроса о целесообразности выдачи вышеупомянутых ордеров на арест.

Контекст

29 июля избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителя досрочных президентских выборов. Им стал исполняющий обязанности президента, вице-президент при каденции Уго Чавеса Николас Мадуро.

После этого в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты.

Напомним,

Уже в сентябре Вашингтон арестовал самолет Николаса Мадуро из-за нарушения санкций США. Самолет стоимостью около $13 млн доставили во Флориду, что является беспрецедентным случаем в уголовных делах.