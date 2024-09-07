Аргентина звернулась до МКС за ордером на арешт президента Венесуели Мадуро

У п'ятницю, 6 вересня, Аргентинська Республіка звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших лідерів венесуельського режиму. Про це заявили в МЗС Аргентини, передає УНН.

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"З огляду на погіршення ситуації в Боліваріанській Республіці Венесуела з 28 липня минулого року та вчинення нових актів, які можуть розглядатися як злочини проти людяності, Аргентинська Республіка закликає Прокурора Міжнародного кримінального суду звернутися до Палати попереднього провадження з проханням про видачу ордерів на арешт Ніколаса Мадуро та інших керівників режиму