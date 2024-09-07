Аргентина звернулась до МКС за ордером на арешт президента Венесуели Мадуро
Київ • УНН
Аргентина звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт президента Венесуели Мадуро. Це пов'язано з погіршенням ситуації в країні після виборів 28 липня та можливими злочинами проти людяності.
У п'ятницю, 6 вересня, Аргентинська Республіка звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших лідерів венесуельського режиму. Про це заявили в МЗС Аргентини, передає УНН.
Деталі
"З огляду на погіршення ситуації в Боліваріанській Республіці Венесуела з 28 липня минулого року та вчинення нових актів, які можуть розглядатися як злочини проти людяності, Аргентинська Республіка закликає Прокурора Міжнародного кримінального суду звернутися до Палати попереднього провадження з проханням про видачу ордерів на арешт Ніколаса Мадуро та інших керівників режиму
В міністерстві додають, що події, що відбулися після президентських виборів 28 липня, "є достатніми елементами для розгляду питання про доцільність видачі вищезгаданих ордерів на арешт.
Контекст
29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро.
Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.
Нагадаємо
Вже у вересні Вашингтон арештував літак Ніколаса Мадуро через порушення санкцій США. Літак вартістю близько $13 млн доправили до Флориди, що є безпрецедентним випадком у кримінальних справах.