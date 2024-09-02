CNN: США арештували літак президента Венесуели Мадуро

Вашингтон арештував літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Домінікані після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США. Про це пише CNN з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

За словами двох американських чиновників, США доправили літак до Флориди в понеділок, 2 вересня. Офіційні особи назвали літак венесуельським еквівалентом Air Force One, і Мадуро використовував його під час державних візитів по всьому світу.

Захоплення літака глави іноземної держави — нечуваний випадок для кримінальних справ. Ми посилаємо чіткий сигнал, що ніхто не стоїть вище за закон, ніхто не перебуває поза досяжністю санкцій США - сказав CNN один зі співрозмовників.

Доповнення

Останніми місяцями літак перебував у Домініканській Республіці. За даними CNN, влада Домініканської Республіки тісно співпрацювала зі США з цього питання. Його вартість оцінюють приблизно в 13 млн доларів.

Одним із наступних кроків після прибуття до США стане конфіскація, тобто уряд Венесуели матиме можливість подати клопотання про це, а також збір доказів з літака.

Довідково

Міністерство юстиції США навесні 2020 року висунуло Мадуро і ще 14 колишнім і чинним венесуельським чиновникам обвинувачення в наркотероризмі, незаконному обігу наркотиків і корупції. У відомстві заявили, що Мадуро і його колеги понад 20 років перебували у змові з колумбійськими лівими партизанами ФАРК і сприяли тому, що "в американське суспільство потрапляли тонни кокаїну".

CNN пише, що Вашингтон багато років намагався зупинити "потік мільярдів доларів" для режиму Мадуро. Американські федеральні агентства також давно переслідують венесуельський уряд через проблеми з корупцією.

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