CNN: США арестовали самолет президента Венесуэлы Мадуро

Вашингтон арестовал самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Доминикане после того, как определили, что его приобретение было нарушением санкций США. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По словам двух американских чиновников, США доставили самолет во Флориду в понедельник, 2 сентября. Официальные лица назвали самолет венесуэльским эквивалентом Air Force One, и Мадуро использовал его во время государственных визитов по всему миру.

Захват самолета главы иностранного государства - неслыханный случай для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США - сказал CNN один из собеседников.

Дополнение

В последние месяцы самолет находился в Доминиканской Республике. По данным CNN, власти Доминиканской Республики тесно сотрудничали с США по этому вопросу. Его стоимость оценивают примерно в 13 млн долларов.

Одним из следующих шагов после прибытия в США станет конфискация, то есть правительство Венесуэлы будет иметь возможность подать ходатайство об этом, а также сбор доказательств с самолета.

Справочно

Министерство юстиции США весной 2020 года предъявило Мадуро и еще 14 бывшим и действующим венесуэльским чиновникам обвинения в наркотерроризме, незаконном обороте наркотиков и коррупции. В ведомстве заявили, что Мадуро и его коллеги более 20 лет находились в сговоре с колумбийскими левыми партизанами ФАРК и способствовали тому, что «в американское общество попадали тонны кокаина».

CNN пишет, что Вашингтон много лет пытался остановить «поток миллиардов долларов» для режима Мадуро. Американские федеральные агентства также давно преследуют венесуэльское правительство из-за проблем с коррупцией.

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