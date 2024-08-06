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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Венесуэле объявили о начале уголовного расследования против лидеров оппозиции

В Венесуэле объявили о начале уголовного расследования против лидеров оппозиции

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 15:29  •  3628 просмотра

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Главный прокурор Венесуэлы объявил об уголовном расследовании против оппозиционных лидеров Гонсалеса и Мачадо. Их обвиняют в призывах к вооруженным силам отказаться от поддержки Мадуро после спорных выборов.

Главный прокурор Венесуэлы объявил о начале уголовного расследования против кандидата в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо в связи с их призывом к вооруженным силам отказаться от поддержки Николаса Мадуро, который объявил себя президентом. Об этом УНН пишет с ссылкой на Associated Press.

Детали

В заявлении генерального прокурора Тарека Уильяма Сааба говорится о том, что представители оппозиции "ложно объявили победителя президентских выборов, отличного от того, кого провозгласил Национальный избирательный совет, единственный орган, имеющий на это право", и что они открыто подстрекали "полицейских и военных к неповиновению законам".

Он считает, что обращение оппозиционеров свидетельствует о вероятном совершении таких преступлений, как узурпация функций, распространение ложной информации с целью запугивания и заговора.

Добавим

Гонсалес и Мачадо выступили с призывом к вооруженным силам пересмотреть свою лояльность к Мадуро. В своем послании они призвали венесуэльцев, члены семей которых служат в силах безопасности, призвать своих близких не нападать на протестующих и не подчиняться незаконным приказам. Они заявили, что предоставят "гарантии" солдатам, которые будут соблюдать конституцию, а также пообещали, что те, кто стоит за злоупотреблениями и выполняет незаконные приказы, не останутся безнаказанными.

Власти объявили Мадуро победителем на выборах в минувшее воскресенье, но еще не обнародовали результаты голосования, чтобы доказать его победу. Оппозиция утверждает, что собрала данные с более 80% из 30 тыс. избирательных кабин по всей стране, которые свидетельствуют о ее победе.

США: є переконливі докази того, що у Венесуелі опозиція перемогла2 августа 2024, 01:15 • 34772 просмотра

В субботу Мадуро объявил, что правительство арестовало 2 тыс. оппозиционеров, а на митинге в Каракасе пообещал задержать еще больше людей и отправить их в тюрьму. По данным правозащитной группы Foro Penal, базирующейся в Каракасе, поствыборное восстание также унесло по меньшей мере 11 жизней.

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И Гонсалес, бывший дипломат, и Мачадо, которому правительство запретило баллотироваться, ушли в подполье, заявив, что боятся, что их арестуют или убьют. Мадуро и его сторонники угрожают посадить их обоих в тюрьму.

Пока венесуэльцы борются с Мадуро на улицах, на международном уровне также растет давление на венесуэльское правительство, чтобы оно опубликовало полную информацию о результатах выборов.

ЄС не визнає перемогу Мадуро на президентських виборах у Венесуелі5 августа 2024, 00:45 • 30167 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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