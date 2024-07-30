Венесуэла в огне: что происходит в стране после объявления Мадуро победителем президентской гонки

После оглашения официальных результатов президентских выборов в Венесуэле вспыхнули протесты несогласных с объявлением действующего главы государства Николаса Мадуро победителем избирательной гонки. УНН собрал для вас информацию о происходящим в стране.

Что происходит на улицах городов

Протесты начались в столице государства Каракасе сразу после того как власти объявили о победе на выборах Мадуро. Улицы города, в том числе и возле президентского дворца Мирафлорес, заполнили тысячи несогласных с таким итогом.

Во многих регионах страны люди устроили традиционные для Венесуэлы демонстрации "cacerolazo" – протест, участники которого бьют по кастрюлям и сковородкам.

"Мне не нужно золото, мне не нужна CLAP (государственная программа продовольственной помощи), я хочу, чтобы Николас (Мадуро) ушел", — скандировали протестующие, стуча кастрюлями.

В Каракасе полиция применила к протестующим слезоваточивый газ и резиновые пули. На улицах города полицейские вынуждены возводить защитные заграждения для того, чтобы не пропускать митингующих. Участники протестов бросают в полицию коктейли Молотова и камни.

Во время столкновений в стране погибли по меньшей мере два человека, еще 46 были задержаны. Власти заявляют о 23 раненых военнослужащих, часть из которых были якобы ранены из огнестрельного оружия.

В городе Коро протестующие снесли статую прошлого президента страны – Уго Чавеса, который в свое время назвал Мадуро своим приемником. Как сообщают СМИ, вероятно это не единственная статуя Чавеса, поврежденная во время митингов.

В Венесуэле и ранее не раз вспыхивали акции протеста против властей, однако, ранее они были не такими масштабными.

Причины обострения ситуации

61-летний Николас Мадуро занимает пост президента уже два срока подряд. Он стал главой государства после смерти Чавеса в 2013 году. В 2018 году Мадуро был переизбран на второй срок, но многие страны, в том числе и США, не признали результаты выборов.

Теперь же, не смотря на протесты граждан, Мадуро объявлен президентом на третий срок и должен руководить страной до 2031 года.

Еще в 2017 году Венесуэла попала под санкции США, которые постепенно ужесточались.

В 2023 году в результате соглашения достигнутого между оппозицией и Мадуро, последний пообещал провести честные и справедливые выборы президента. Такое решение было, в частности, принято в обмен на смягчение санкций со стороны США.

Санкции и неудачная экономическая политика властей привели к процветанию бедности по всей стране, страна пережила тяжелейший экономический крах, который называют наиболее масштабным во всей мировой новейшей истории. По данным международных аналитиков, около 8 миллионов венесуэльцев покинули родины за время пребывания Мадуро у власти. По данным опросов населения, в случае продолжения правления Мадуро, еще треть жителей страны рассматривают возможность ее покинуть.

Жители страны на митингах требуют свободы и окончания политики "чавизма", которую продолжает действующий президент. Они заявляют, что их обманули.

Результаты выборов и оппозиция

Представители оппозиции также считают, что Мадуро обманул их и нарушил достигнутые ранее соглашения по проведению справедливых выборов.

Национальный избирательный совет (CNE), контролируемый властями, объявил победу Мадуро после голосования в воскресенье. Однако, на данный момент, кроме окончательных итогов выборов CNE не предоставила никакой информации о распределении всех голосов избирателей.

В тоже время президент CNE Элвис Аморосо заявил: "В Венесуэле лучшая избирательная система в мире!".

В тоже время процесс выборов и подсчета голосов сопровождался огромным количеством жалоб со стороны оппозиции. Кроме того, представителям оппозиции, по их словам, было отказано в допуске в центральный офис CNE во время окончательного подсчета голосов. Оппозиция также заявила о том, что значительная часть голосов попросту не были обработаны и учтены. Также власти обвинялись в манипуляциях явкой с помощью программного обеспечения.

Мадуро и его сторонники все обвинения отвергают.

В тоже время представители оппозиционной коалиции заявляют, что у них есть подтверждения победы на выборах кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса – по их словам он получил 73% голосов избирателей (6 миллионов, тогда как за Мадуро, по утверждению оппозиции, проголосовало всего 2,7 миллиона избирателей).

Международная ситуация вокруг Венесуэлы

Соединенные Штаты входят в число региональных лидеров, включая Перу и Чили, которые подняли вопрос о достоверности результатов выборов.

США потребовали от властей Венесуэлы незамедлительно обнародовать конкретные результаты голосования. К этому требованию, хоть и в значительно более мягкой форме, присоединилась и Бразилия.

Однако пока не ясно будут ли применены какие-либо меры, включая ужесточение санкций, в случае если власти Венесуэлы откажутся опубликовать полные результаты выборов, включая информацию с округов. Или же если будут доказаны факты фальсификация и манипуляций во время избирательного процесса.

Правительство Венесуэлы, в свою очередь, заявило, что высылает дипломатический персонал из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, назвав их "правыми, подчиненными Вашингтону правительствами", которые придерживаются "самых отвратительных фашистских идеологических позиций".

Победа для Мадуро – дело принцыпа

Мадуро необходима эта победа на выборах. Ведь ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками и коррупции в США. Он также находится под следствием за преступления против человечности в Международном уголовном суде. Если он утратит должность, то может оказаться в тюрьме.