США отвергают результаты выборов в Венесуэле после того, как в начале этой недели президент Николас Мадуро объявил себя победителем выборов. Министр иностранных дел США Энтони Блинкен заявил сегодня вечером, что есть убедительные доказательства того, что кандидат в президенты от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия является фактическим победителем, сообщает AFP, передает УНН.

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Теперь Верховный суд страны попросил кандидатов представить свои номера голосов. Это рассматривается как начало расследования спорных выборов, о котором требовал сам Мадуро.

Оппозиция считает распечатки с машин для голосования доказательством того, что действующий президент проиграл выборы.

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