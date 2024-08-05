ЕС не признает победу Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Об этом сообщает AFP News, передает УНН.

Детали

Европейский Союз не может признать победу президента Венесуэлы Николаса Мадуро на президентских выборах из-за отсутствия официальных данных голосования. Согласно объявленным в пятницу результатам, Мадуро победил, но задержка в публикации официальных данных лишь усиливает сомнения относительно достоверности результатов.

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